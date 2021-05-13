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Армия Израиля рассматривает план наземной операции в Газе

13.05.2021 16:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эскалация насилия во вновь разгоревшемся арабо-израильском противостоянии продолжается. Количество ракетных обстрелов израильских городов боевиками из Сектора Газа все возрастает, а власти Израиля всерьез рассматривают масштабную сухопутную операцию в палестинском анклаве.


Фото: Reuters

В четверг палестинские боевики устроили особенно интенсивные ракетные обстрелы территории Израиля. Как сообщило издание The Times of Israel, с понедельника по израильским городам из Сектора Газа было выпущено 1369 ракет, не считая последних массированных обстрелов в четверг — там счет перевалил за сотню. По информации израильских военных, 1031 из них достигли территории страны, однако 264 из них упали в ненаселенных районах. Тем не менее, сирены воздушной тревоги раздаются в городах по всей стране. По утверждению британского издания The Independent, число запущенных за последние дни ракет составляет примерно треть от их количества за аналогичное 50-дневное вооруженное противостояние в 2014 году.

На этом фоне израильские войска начали сосредоточение на границе с Сектором Газа. Представитель Армии обороны Израиля Хидай Зильберман заявил о наличии нескольких различных планов возможной наземной операции в Секторе Газа, которые будут представлены военному руководству в течение дня. В последние дни дополнительные пехотные подразделения, в том числе парашютно-десантные и бронетанковые, были развернуты в связи с потенциальным вторжением, но пока окончательное решение не принято.

Информагентство Reuters сообщило, что в ходе очередного авиаудара по Газе израильские силы уничтожили шестиэтажный жилой дом, в котором, как заявляли, размещаются боевики ХАМАС — исламистской группировки, контролирующей палестинский анклав. Власти Газы заявили, что несколько человек прошлой ночью могли погибнуть от отравляющего газа — по их словам, сейчас полученные образцы изучаются, а окончательные выводы не сделаны.

По информации BBC, последними официальными данными о погибших были 83 убитых в Газе и 7 человек в Израиле (один военный и шестеро мирных жителей, в том числе гражданка Индии), а ночь со среды на четверг стала «самой длинной и тяжелой» с момента аналогичных столкновений в 2014 году. Власти Сектора Газа заявили, что среди погибших было 17 детей, однако израильская сторона настаивает, что в целом были уничтожены десятки боевиков, а некоторые мирные палестинцы гибли от ракет, выпущенных из Газы, которые падали на жилые кварталы. В самом Израиле также погиб мальчик из города Сдерот — в его дом угодила ракета, а шрапнель сумела пробить стены убежища, в котором находился ребенок.

CNN рассказало о столкновениях между арабами и евреями в Израиле, напоминающим гражданскую войну. В приморском городе Бат-Ям южнее Яффы ночью в среду толпа радикально настроенных израильтян пыталась линчевать арабского водителя: полиция сообщила, что мужчину вытащили из машины, затем около 20 человек начали бить его, однако ему удалось выжить.

Подобные действия, только со стороны разгневанных арабов, произошли в Акко — еврей, на которого напали линчеватели, получил тяжелые ранения, а до этого толпа атаковала полицейских с помощью камней и арматуры.

— Гражданам Израиля я говорю, что мне все равно, если у вас бурлит кровь. Вы не можете взять закон в свои руки. Вы не можете схватить обычного гражданина-араба и пытаться его линчевать — также как мы не можем смотреть на то, как арабские граждане делают то же с гражданами-евреями, — заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху.

На фоне обострения ситуации многие авиаперевозчики отменили полеты в Израиль.

 
 
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