Ходил по коридорам и стрелял во всех, кого видел: следствие восстановило ход событий в казанской гимназии

Источник материала: Tut.by

Хронологию событий в 175-й гимназии Казани восстановил Следственный комитет России, пишет «Коммерсант» . Напомним, там 11 мая 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев устроил стрельбу и убил девять человек. Источники, близкие к следствию, утверждают, что к преступлению Галявиев мог готовиться еще с апреля.



Фото: Reuters

По информации источников издания, полуавтоматическое ружье Hatsan Escort и боеприпасы к нему Галявиев приобрел в магазине через два дня после того, как 12 апреля получил разрешение на покупку оружия. Также источники говорят, что Галявиев заказывал в онлайн-магазине селитру, чтобы изготовить взрывные устройства по инструкциям из интернета. Одна из таких самодельных бомб позже взорвалась в гимназии (по предварительным данным, ее мощность — 900 грамм в тротиловом эквиваленте). Галявиев также завел телеграм-канал, записи в котором могли свидетельствовать о готовящемся преступлении.

По информации издания, родственники Галявиева, которые проживали с ним в квартире, переехали на дачу из-за его неадекватного поведения и не могли заметить подготовку к стрельбе в гимназии. Неадекватное поведение могло быть вызвано состоянием здоровья Галявиева: ранее СК России рассказывал о том, что у него диагностировано тяжелое заболевание мозга. По информации Life , этот диагноз — энцефалопатия, симптомы которой — расстройства памяти и сознания, желание умереть, депрессия, шум и боль в голове.



Ильназ Галявиев. Фото: Reuters

Как сообщается, утром 11 мая Галявиев приходил в гимназию не один раз: впервые он появился там без оружия, но его не пропустила вахтер. Во второй раз Галявиев вернулся уже с оружием. Телеграм-канал Baza опубликовал видео с маршрутом стрелка от дома до школы. Путь в 400 метров он преодолел меньше, чем за пять минут. В руках Галявиева было ружье, по дороге он поздоровался с неизвестной женщиной и кому-то помахал рукой. Никто из тех, кто видел вооруженного Галявиева на улице, не вызвал полицию.

Преступник спокойно подошел к гимназии с заряженным ружьем. На его лице была маска с надписью «бог». Попав внутрь здания, Галявиев ранил учителя и взорвал самодельную бомбу. По предварительным данным, взрыв произошел возле класса английского языка, но в его результате никто не пострадал.

Взорвав бомбу, Галявиев начал ходить по коридорам гимназии. Он стрелял в тех, кто попадался ему на глаза. Галявиев также пытался попасть внутрь кабинетов, но двери в них закрыли после обращения администрации гимназии по громкой связи. Вскоре стрелок поднялся на третий этаж гимназии и вошел в кабинет, где находился 8 «А» класс.

В кабинете он сделал пять выстрелов в учителя и учеников, перезарядил оружие и продолжил стрельбу. Из окна на третьем этаже Галявиев также стрелял во двор, целясь в тех, кто пытался сбежать.



Фото: Reuters

Источники, близкие к следствию, также сообщают, что в один из моментов ружье дало осечку. Это позволило нескольким учникам скрыться от Галявиева.

Из окна третьего этажа Галявиев увидел приближающихся бойцов Росгвардии, к которым вышел с поднятыми руками. Оружие он оставил в гимназии.

«Коммерсант» пишет, что в ближайшее время Галявиева этапируют в Москву, где ему предстоит пройти психиатрическое обследование. Следствие сообщало , что свою вину он полностью признал, но считает свои действия обоснованными. По информации телеграм-канала Baza, Галявиеву ранее провели наркологическую экспертизу, которая не нашла в его крови следов наркотиков и алкоголя.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Напомним, 11 мая в Казани около 9 утра Ильназ Галявиев открыл стрельбу по ученикам гимназии № 175. В результате погибли девять человек : семь учеников, учитель и сотрудница школы. Более 20 человек пострадали.