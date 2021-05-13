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Ходил по коридорам и стрелял во всех, кого видел: следствие восстановило ход событий в казанской гимназии
13.05.2021 17:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Хронологию событий в 175-й гимназии Казани восстановил Следственный комитет России, пишет
По информации источников издания, полуавтоматическое ружье Hatsan Escort и боеприпасы к нему Галявиев приобрел в магазине через два дня после того, как 12 апреля получил разрешение на покупку оружия. Также источники говорят, что Галявиев заказывал в онлайн-магазине селитру, чтобы изготовить взрывные устройства по инструкциям из интернета. Одна из таких самодельных бомб позже взорвалась в гимназии (по предварительным данным, ее мощность — 900 грамм в тротиловом эквиваленте). Галявиев также завел телеграм-канал, записи в котором могли свидетельствовать о готовящемся преступлении.
По информации издания, родственники Галявиева, которые проживали с ним в квартире, переехали на дачу из-за его неадекватного поведения и не могли заметить подготовку к стрельбе в гимназии. Неадекватное поведение могло быть вызвано состоянием здоровья Галявиева: ранее СК России
Как сообщается, утром 11 мая Галявиев приходил в гимназию не один раз: впервые он появился там без оружия, но его не пропустила вахтер. Во второй раз Галявиев вернулся уже с оружием. Телеграм-канал
Преступник спокойно подошел к гимназии с заряженным ружьем. На его лице была маска с надписью «бог». Попав внутрь здания, Галявиев ранил учителя и взорвал самодельную бомбу. По предварительным данным, взрыв произошел возле класса английского языка, но в его результате никто не пострадал.
Взорвав бомбу, Галявиев начал ходить по коридорам гимназии. Он стрелял в тех, кто попадался ему на глаза. Галявиев также пытался попасть внутрь кабинетов, но двери в них закрыли после обращения администрации гимназии по громкой связи. Вскоре стрелок поднялся на третий этаж гимназии и вошел в кабинет, где находился 8 «А» класс.
В кабинете он сделал пять выстрелов в учителя и учеников, перезарядил оружие и продолжил стрельбу. Из окна на третьем этаже Галявиев также стрелял во двор, целясь в тех, кто пытался сбежать.
Источники, близкие к следствию, также сообщают, что в один из моментов ружье дало осечку. Это позволило нескольким учникам скрыться от Галявиева.
Из окна третьего этажа Галявиев увидел приближающихся бойцов Росгвардии, к которым вышел с поднятыми руками. Оружие он оставил в гимназии.
«Коммерсант» пишет, что в ближайшее время Галявиева этапируют в Москву, где ему предстоит пройти психиатрическое обследование. Следствие
Следственный комитет России
Напомним, 11 мая в Казани около 9 утра Ильназ Галявиев открыл стрельбу по ученикам гимназии № 175. В результате погибли
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Ходил по коридорам и стрелял во всех, кого видел: следствие восстановило ход событий в казанской гимназии
По информации источников, близких к следствию, преступник мог готовиться к убийствам заранее.
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