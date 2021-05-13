Байден: российские власти не причастны к кибератаке на трубопровод

Источник материала: Tut.by

Американские власти не считают, что правительство России причастно к кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline. Об этом 13 мая заявил президент США Джо Байден, пишет RTVi .



Джозеф Байден. Фото: Reuters

«Мы не считаем, я подчеркиваю, мы не считаем, что правительство России было причастно к этой атаке. Но у нас имеются твердые основания считать, что преступники, совершившие атаку, живут в России», — сказал американский лидер.

Байден также отметил, что США обсуждает с Россией меры, которые необходимо принять против сетей, вымогающих выкуп.

Компания Colonial Pipeline заявила, что подверглась кибератаке 7 мая. Были затронуты также некоторые информационные системы. В компании сказали, что наняли для расследования нападения фирму по кибербезопасности, а также сообщили о нем в спецслужбы и федеральные агентства США.

Приостановка работы компании сказалась на юго-востоке США, там возник дефицит бензина.

В Colonial Pipeline подчеркнули, что пока не знают, каким образом проходила кибератака, кто ее совершил и какие у них были цели.

Компания занимается доставкой по трубопроводам очищенных нефтепродуктов. Их ежедневный объем достигает почти 380 млн литров. Система трубопроводов протянулась между Техасом и Нью-Джерси на 8 850 км.

10 мая в американских СМИ появилась информация, что за атакой на топливопровод может стоять группа DarkSide, в которую входят «русские хакеры». Бывший служащий Белого дома, который сейчас профессионально занимается вопросами обеспечения кибербезопасности, рассказал CNN, что эта группировка в основном атакует цели в странах, говорящих не на русском языке.