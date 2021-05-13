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Четвертый день эскалации конфликта в Израиле: растет число жертв
14.05.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Четвертый день эскалации конфликта в Израиле. Продолжаются столкновения в городах страны и ракетные обстрелы с соседних территорий.
Вашингтон заблокировал проведение запланированной на завтра открытой встречи Совбеза ООН по кризису между Палестиной и Израилем.
Официальный Тель-Авив тем временем сообщает, что за минувшие ночи из сектора Газа было выпущено около 1 600 ракет. Армия Израиля наносит ответные удары по арабским территориям и призывает 9 000 резервистов.
Палестинская сторона сообщает о многочисленных жертвах среди мирного населения: погибли 87 человек, среди них 17 детей. Число жертв среди израильтян выросло до 7-ми, не считая военных, среди погибших также есть ребенок.Города Израиля охвачены погромами. Вооруженные дубинами и холодным оружием мародеры атакуют Иерусалим, Хайфу и Хеврон. Полиция активно применяет силу. В городе Лод общины численно равны и участники беспорядков обстреливали друг друга из легкого стрелкового оружия. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что анархия будет безжалостно пресекаться.
"Железный купол" не справляется с массированными ракетными обстрелами
Самой серьезной проблемой для Израиля остается то, что система противоракетной обороны под названием "Железный купол" не вполне справляется со своими функциями. Взрывы гремят в большинстве крупных городов страны, включая Иерусалим, Тель-Авив и даже удаленную от сектора Газа Хайфу.
Судя по заявлениям палестинцев, зарядов у них хватает для многодневной воздушной войны.
Все американские авиакомпании, а также "Аэрофлот" отменили свои рейсы в Тель-Авив.
До 14 мая включительно приостанавливают полеты авиакомпании Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways.
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Четвертый день эскалации конфликта в Израиле. Продолжаются столкновения в городах страны и ракетные обстрелы с соседних территорий. Вашингтон заблокировал...
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