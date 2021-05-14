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Армия Израиля сообщила о начале воздушной и наземной атаки в секторе Газа
14.05.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали атаку в секторе Газа,
Военные попросили жителей четырехкилометровой приграничной зоны сектора Газа оставаться в безопасных укрытиях.
В другом их заявлении говорится, что ранее истребитель и самолет ЦАХАЛ нанесли удары по ряду складов с оружием в секторе Газа, принадлежащим движению ХАМАС (признана террористической в ряде стран мира, в том числе в США и ЕС).
Как сообщает the Times of Israel, в атаке задействованы боевые самолеты, вертолеты, а также танки и артиллерия, но ее нельзя считать началом сухопутной операции Израиля в секторе Газа. Sky News Arabiya также передает, что речи о вторжении израильских военных не идет, а обстрел идет со стороны Израиля.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем Twitter заявил, что ХАМАС заплатит «очень высокую цену». «Последнее слово еще не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется», — написал он.
В ответ, как передает палестинское радио Al Watan Voice, боевое крыло ХАМАСа «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске 50 ракет в направлении израильских городов Ашкелон, Беэр-Шева и Сдерот.
Генсек ООН призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить обстрелы
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и Палестину к немедленной деэскалации ситуации вокруг сектора Газа.
«Из уважения к духу праздника Ураза-байрам я призываю к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий в [секторе] Газа и Израиле. Погибло слишком много ни в чем не повинных мирных жителей», — написал он в своем Twitter.
Гутерриш отметил, что обострение обстановки «может только усилить радикализацию и экстремизм во всем регионе».
Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в своем Twitter сообщила, что Совет Безопасности ООН соберется для обсуждения ситуации в Израиле и секторе Газа в воскресенье, 16 мая.
Напомним, 13 мая власти Израиля
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В атаке задействованы самолеты, вертолеты, танки и артиллерия, СМИ отмечают, что пока речи о наземной операции не идет. Нетаньяху пообещал, что ХАМАС заплатит...
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