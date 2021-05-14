«Страдания и боль» принца Гарри. Внук британской королевы рассказал, почему увез семью из дворца

Источник материала: Tut.by

Принц Гарри в новом публичном выступлении объяснил, зачем увез жену и ребенка в Калифорнию, и сказал, что хотел бы «разорвать порочный круг боли и страданий», окружавший его в детстве, чтобы его собственные дети не испытали ничего подобного, пишет Русская служба ВВС .



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У герцога Сассекского уже есть сын Арчи, и сейчас они с женой Меган ожидают рождения второго ребенка — дочери. При этом, рассказывая о своем несчастливом детстве, Гарри говорит, что «не хотел бы ни на кого указывать пальцем».

В Кларенс-хаус (вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи) уже сообщили, что никак не будут комментировать последние высказывания принца.

Принц Гарри, принявший участие в американском подкасте Armchair Expert , сравнил свою жизнь с «помесью между Шоу Трумана [в этой американской кинодраме человек по имени Труман Бербанк живет своей обычной жизнью, не подозревая, что за ним постоянно следят видеокамеры, и весь мир круглосуточно следит за его жизнью в прямом эфире] и жизнью в зоопарке».

«Не думаю, что нам стоит на кого-то показывать пальцем, но когда речь заходит о роли родителей, то я в той или иной степени испытывал боль и страдания, потому что такую боль и страдания, возможно, испытывал мой отец или оба родителя, и я хочу разорвать этот порочный круг, чтобы не передавать его по наследству, — заявил Гарри ведущему подкаста Даксу Шепарду. — Это страдания на генетическом уровне, они передаются по наследству, поэтому мы, как родители, должны постараться сделать все возможное и сказать: знаете что, это случилось со мной, и я не хочу, чтобы история повторилась с моими детьми».

«Это непросто, но для меня главное — понимать, что проблема существует, — добавил герцог Сассекский. — Я прежде об этом не думал и не замечал ничего, но в какой-то момент все сложилось в ясную картину, и я сказал себе: вот он пошел в школу, и вот что случилось, я знаю об этом случае в его жизни и знаю, что это связано с его родителями, а это значит, что он поступал со мной так же, как поступали с ним. Так как же мне изменить это в отношении собственных детей?»

По словам Гарри, переезд всей семьи в Америку не был заранее запланирован, просто «иногда нужно принять решение и в первую очередь думать о своей семье и своем собственном психическом здоровье».

«Здесь я могу жить с высоко поднятой головой, я чувствую себя по-другому, у меня расправились плечи, да и у нее тоже, тут можно передвигаться свободнее, я могу посадить Арчи на багажник велосипеда, раньше я бы даже подумать об этом не смог», — сказал принц Гарри о своей жизни в Калифорнии.

По словам корреспондента Би-би-си по делам королевской семьи Джонни Даймонда, очередные высказывания принца Гарри стали «настоящим выносом сора из избы» (в данном случае — из дворца).

«Нельзя сказать, что они не говорили об этом приватно, многие источники сообщали мне, что все это — результат влияния Меган, и что до нее Гарри ощущал себя в своей роли более счастливым, — отмечает Даймонд. — Впрочем, сам Гарри говорит в этом подкасте, что Меган сыграла свою роль в процессе осознания им, что есть и другой путь, и другие возможности. Так что в этом он весьма откровенен».