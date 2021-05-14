Жители Сахалина лопатами собирают икру на побережье

Источник материала: БT

Местные жители, которые недавно ведрами черпали у берега селедку, теперь лопатами собирают икру и машинами вывозят на огороды в качестве удобрения.

Они рассказывают, что выброшенная штормом икра 15-сантиметровым слоем покрыла 3 км побережья.



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