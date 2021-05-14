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Жители Сахалина лопатами собирают икру на побережье

14.05.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Местные жители, которые недавно ведрами черпали у берега селедку, теперь лопатами собирают икру и машинами вывозят на огороды в качестве удобрения.

Они рассказывают, что выброшенная штормом икра 15-сантиметровым слоем покрыла 3 км побережья.

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Местные жители, которые недавно ведрами черпали у берега селедку, теперь лопатами собирают икру и машинами вывозят на огороды в качестве удобрения. Они...
 
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