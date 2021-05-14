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В ХАМАС заявили о готовности к перемирию с Израилем
15.05.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель Политбюро ХАМАС Халед Машааль заявил, что группировка готова к прекращению огня, однако от Израиля ответ пока не последовал. Об этом
Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас 14 мая призвал Соединенные Штаты вмешаться, чтобы остановить эскалацию на Западном берегу и в Газе. «Президент призывает администрацию США немедленно вмешаться, чтобы остановить эту израильскую агрессию, чтобы ситуация не вышла из-под контроля», — говорится в заявлении офиса Аббаса.
Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Израиля и Палестины Хади Амр
Взаимные обстрелы Израиля и военных структур ХАМАС продолжаются с 10 мая после столкновений между верующими и израильской полицией на Храмовой горе в Иерусалиме.
С израильской стороны с начала конфликта
Армия обороны Израиля 14 мая заявила о массированной атаке на объекты движения ХАМАС в секторе Газа. Военные утверждают, что целью были как подземные пусковые установки, так и тоннели, которые используют боевики. ХАМАС, в свою очередь, в ночь на 14 мая устроил обстрел города Ашкелон.
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