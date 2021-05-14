В ХАМАС заявили о готовности к перемирию с Израилем

Источник материала: Tut.by

Председатель Политбюро ХАМАС Халед Машааль заявил, что группировка готова к прекращению огня, однако от Израиля ответ пока не последовал. Об этом написала газета The Times of Israel.



Фото: Reuters

Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас 14 мая призвал Соединенные Штаты вмешаться, чтобы остановить эскалацию на Западном берегу и в Газе. «Президент призывает администрацию США немедленно вмешаться, чтобы остановить эту израильскую агрессию, чтобы ситуация не вышла из-под контроля», — говорится в заявлении офиса Аббаса.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Израиля и Палестины Хади Амр прибы л в Тель-Авив для переговоров со сторонами конфликта.

Взаимные обстрелы Израиля и военных структур ХАМАС продолжаются с 10 мая после столкновений между верующими и израильской полицией на Храмовой горе в Иерусалиме.

С израильской стороны с начала конфликта погибли семь человек и больше 500 ранены. Палестинская сторона оценивает свои потери почти в 100 убитых, включая 22 детей и восемь женщин, и примерно 580 раненых.

Армия обороны Израиля 14 мая заявила о массированной атаке на объекты движения ХАМАС в секторе Газа. Военные утверждают, что целью были как подземные пусковые установки, так и тоннели, которые используют боевики. ХАМАС, в свою очередь, в ночь на 14 мая устроил обстрел города Ашкелон.