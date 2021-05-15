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Госдеп призвал Азербайджан прекратить провокации на границе с Арменией
15.05.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Передвижение азербайджанских войск на границе с Арменией — провокация, которую необходимо остановить, заявила журналистам представитель Госдепа США Джалина Портер, передает
«Передвижения войск на спорных территориях — безответственны и неоправданно провокационны», — сказала Портер.
Она выразила надежду, что Азербайджан отведет войска и «прекратит дальнейшие провокации». По ее словам, уточнение границ необходимо проводить через переговоры и дискуссию.
12 мая министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские военные попытались на одном из приграничных участков в прилегающей к Азербайджану Синюкской области провести работы под предлогом «уточнения границ». Работы прекратились после вмешательства армянских военнослужащих.
И.о премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал случившееся посягательством на суверенитет страны. По его словам, азербайджанские военные
Действия Азербайджана раскритиковал и президент Франции Эммануэль Макрон. В опубликованном на армянском языке сообщении он призвал азербайджанские власти отвести войска. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости соблюдать режим прекращения огня, договоренности о котором были достигнуты 9 ноября прошлого года и 11 января 2021-го.
14 мая Пашинян
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«Передвижения войск на спорных территориях - безответственны и неоправданно провокационны», - сказала Портер.
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