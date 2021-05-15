Как в США 20 лет назад «ловили» неуправляемый поезд: вспоминаем реальную историю, по которой сняли кино

Источник материала: Tut.by

Грузовой состав с полсотней вагонов, два из которых — цистерны с высокотоксичной жидкостью, несется через живописную местность в американском штате Огайо по железной дороге из Толедо в Колумбус. Он проезжает через небольшие городки, то набирая скорость, то замедляясь. Вслед за поездом едут два человека в серебристом пикапе — они пытаются его догнать. Сверху кружат вертолеты местных телеканалов, а вдоль путей стоит полиция. Что происходит? Все дело в том, что в кабине поезда никого нет. Он едет сам.



Локомотив CSX 8888. Фото: WVNC Rails

Звучит как неплохой сюжет для фильма, и такое кино действительно существует. Фильм сняли в США, называется он «Неуправляемый», а в прокат его выпустили в 2010 году. В центре сюжета — вышедший из-под контроля железнодорожный состав под номером 777, везущий токсичный фенол — крайне ядовитый компонент красок и лаков. Главные роли в фильме сыграли Дензел Вашингтон и Крис Пайн, а среди достижений — номинация на «Оскар» за лучший звуковой монтаж. Но самое интересное в этом фильме — то, что он снят по мотивам реального происшествия, которое произошло на железной дороге в США 15 мая 2001 года.

Как «потерять» поезд

Днем 15 мая на станции Стэнли в небольшом городке Уолбридж, штат Огайо, стоит пасмурная погода. Идет небольшой дождь, и под ним бригада из трех человек, (машинист, его помощник и проводник) занимается рутинным делом: переводом стрелок на путях. Все трое — сотрудники транспортной корпорации CSX, которой принадлежит станция Стэнли и участок железной дороги.



Станция Стэнли в 2012 году. Фото: Akron Railroad Club

Около полудня бригада получает стандартное задание: переставить грузовой состав из 47 вагонов с одного пути на другой. 25 вагонов в составе пустые, а 20 вагонов заполнены фермерской продукцией, сталью и углем. Еще два вагона — цистерны с токсичным фенолом. Во главе состава — тепловоз SD40−2 под номером 8888, выпущенный в сентябре 1977 года. На его борту двигатель в три тысячи лошадиных сил, способный развивать максимальную скорость в 104 километра в час. Тепловоз окрашен по фирменной цветовой схеме компании CSX: у него желтый нос, синяя кабина и серая крыша. Такая расцветка носит красивое название «Яркое будущее».

В 12.30 бригада начинает перегон состава на другой путь, чтобы подготовить его к отправке. Тормозные магистрали, которые соединяют локомотив и вагоны, отключают — так часто поступают во время маневровых работ на железной дороге. В кабине локомотива 8888 находится машинист, а снаружи, рядом с составом — его помощник. Его задача — следить за движением поезда, считать проходящие мимо вагоны и давать машинисту указания по рации.



Надпись на знаке: «Станция Стэнли. Безопасность — это образ жизни!!!». Фото: Railroad Picture Archives

Вскоре состав практически полностью переезжает на нужный путь. До конца остается восемь вагонов, и помощник по рации сообщает машинисту, что пора готовиться к остановке. Однако ответа он не получает. Мимо проходят еще четыре вагона, но ответа от машиниста все еще нет. Помощник требует остановить поезд, однако в ответ — тишина. Состав двигается дальше.

Помощник стоит вдали от машиниста и не знает, что в локомотиве его нет.

Позже машинист расскажет, что заметил впереди стрелку, повернутую не в ту сторону. В этот момент состав двигался со скоростью около 18 километров в час. Остановить его, не доезжая до стрелки, машинист просто бы не успел — рельсы были мокрыми, а состав был слишком тяжелым. Тогда машинист решил замедлить поезд, выйти из локомотива и повернуть стрелку вручную.

Для того, чтобы замедлить и остановить поезд, можно использовать несколько систем торможения. Первая стоит на самом локомотиве и тормозит только его колеса. Вторая тормозная система — основная — задействует тормоза на всех вагонах, но из-за того, что бригада отсоединила тормозные магистрали перед началом маневров, она попросту не работала. Третий тормоз — реостатный, и он использует тяговую силу электродвигателей локомотива. Его действие можно сравнить с торможением двигателем в обычном автомобиле, когда водитель включает пониженную передачу.



Вид изнутри кабины локомотива SD40−2, аналогичного локомотиву CSX 8888. Скриншот из видео Youtube-канала LocalRailfan

Из трех систем машинист решил воспользовался двумя: тормозами локомотива и реостатным тормозом. Однако по неизвестной причине реостатный тормоз он так и не включил, хотя был уверен в обратном. После этого, на скорости около 13 километров в час, машинист покинул локомотив и побежал к неправильно повернутой стрелке. Он развернул ее за несколько секунд до того, как через нее начал ехать состав.

Но, проехав стрелку, поезд не остановился. Наоборот, его скорость увеличилась до 20 километров в час. Машинист, так и не поняв, что произошло, побежал за локомотивом и попытался ухватиться за мокрые поручни. Но забраться в кабину он не смог. Его протащило около 25 метров, после чего машинист отпустил руки и упал на землю. Поезд 8888 поехал вперед, набирая скорость.

Стрельба, попытка сброса с рельсов и отчаянный прыжок

52-летний сотрудник компании CSX Джон Хосфельд в этот день привез детей с соседней станции в городе Кэнтон. Они должны были участвовать в мероприятии, посвященном безопасности на железной дороге. Привезя детей, Хосфельд отправился на обед. Именно в этот момент он услышал слова из контрольной башни станции: «Кажется, у нас проблема». Хосфельд бросил обед, вместе с коллегой сел в серебристый пикап Dodge Dakota и на высокой скорости отправился на поиски сбежавшего состава. В это время полиция, получив сведения о неуправляемом поезде, отправилась на железнодорожные переезды, чтобы предотвратить возможную трагедию.



Неуправляемый поезд CSX 8888. Скриншот из видео KC8WJG

Хосфельд и его коллега ехали быстро, но не видели поезд до тех пор, пока не доехали до небольшого местечка Сигнет. Там они заметили состав 8888: он двигался со скоростью 65 километров в час. Увидев это, Хосфельд, будучи опытным машинистом, понял, что тяга на поезде включена, и сам он не остановится.

Первая мысль, которая пришла в голову работникам CSX — сбросить поезд с рельс. Для этого к северу от города Боулинг Грин на путях установили приспособление-сбрасыватель. Это стальной клин, который предназначен специально для таких экстренных случаев.

Но к этому моменту 8888 уже разогнался до 80 километров в час. Попытка опрокинуть его была безуспешной: состав пролетел через сбрасыватель, который попросту выскочил из-под колес. Поезд понесся дальше, мимо заводов, полей кукурузы и сахарной свеклы, проезжая один переезд за другим.



Портативный сбрасыватель. Фото: Wikimedia Commons

Вскоре над 8888 уже кружили вертолеты местных телеканалов. Новости о неуправляемом поезде появились на телевидении. Журналисты предполагали, что у машиниста случился сердечный приступ. Полиция тем временем пыталась остановить поезд самостоятельно: для этого офицер выстрелил в аварийный выключатель подачи топлива, находившийся снаружи состава. Но это было бесполезно: выключатель нужно было держать в нажатом положении несколько секунд.

У компании CSX появился новый план. По ходу движения 8888 на соседние пути вывели другой такой же локомотив. Машинист с 31-летним стажем Джесси Ноултон и его помощник Терри Форсон, который работал на железной дороге всего год, остановились и ждали, когда 8888 проедет мимо них. Как только неуправляемый состав пронесся мимо, бригада последовала за ним.

На скорости в 82 километра в час Ноултону и Форсону удалось догнать сбежавший поезд и сцепиться с его последним вагоном. Безопасно такую операцию можно проводить только на малой скорости в шесть километров в час.



Джесс Ноултон, Дензел Вашингтон и Терри Форсон на съемках фильма «Неуправляемый». Фото: International Association of Sheet Metal, Air, Rail and Transportation Workers

Сцепившись с 8888, бригада начала тормозить поезд сзади, используя реостатное торможение. Полностью остановить состав таким способом было невозможно, но его скорость удалось снизить до 18 километров в час. В этот момент поезд приближался к городу Кэнтон. Там был и Джон Хосфельд, продолжавший преследование на пикапе. Увидев, что поезд замедляется, он решил действовать.

Холсфельд стал на пути локомотива и ждал, когда тот подъедет поближе. Позже он расскажет, что никогда не запрыгивал на поезд, который двигался быстрее пяти километров в час. 8888 ехал почти в четыре раза быстрее, но Хосфельду удалось запрыгнуть на состав. Он вбежал в кабину и заглушил двигатель поезда. 8888 остановился.

Джон Хосфельд запрыгивает на CSX 8888. Анимация из видео KC8WJG

За два часа неуправляемый состав проехал 106 километров. Никто не пострадал. «Сбежавший» локомотив остался цел, за исключением тормозных колодок, которые попросту сгорели.

Позвали консультировать режиссера, но не пригласили на премьеру

Компания CSX так и не раскрыла имя машиниста, который упустил поезд. Неизвестно и то, какое наказание он понес. В фильме 2010 года сценаристы «уволили» виновника с должности и «отправили» работать в ресторан фаст-фуда.



Дензел Вашингтон и Крис Пайн в главных ролях в фильме «Неуправляемый»

Джон Хосфельд, который запрыгнул на локомотив, вышел на пенсию в 2006 году. В 2009 году его наняла кинокомпания 20th Century Fox на роль консультанта для съемок фильма по мотивам инцидента. В кино его поступок так и не показали: по сценарию фильма, поезд останавливают совсем другие люди. Хосфельда не пригласили и на премьеру в Голливуде, но, по его словам, это его не волновало.

Что касается локомотива 8888, то его пытались выкупить сразу несколько железнодорожных музеев. Однако CSX решила иначе, и локомотив, пройдя модернизацию, продолжил службу под номером 4389. Он до сих пор ездит по железным дорогам компании.