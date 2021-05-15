Макрону написали третье письмо о провале безопасности во Франции

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Более 90 отставных полицейских Франции написали открытое письмо президенту Эммануэлю Макрону с требованием обратить внимание на серьезную ситуацию с безопасностью в стране, сообщает Valeurs Actuelles .



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Экс-сотрудники полиции заявили, что в стране сложилась «чрезвычайно серьезная ситуация с точки зрения безопасности и общественного спокойствия» и призвали власти это исправить. Они также настаивают на том, что во Франции должны быть «приняты меры для отвоевания страны».

Бывшие полицейские уточнили, что в некоторых местах в стране законы больше не действуют, а «агрессивные меньшинства» оспаривают власть государства.

Авторы обращения к президенту указывают на недопустимость замены полицейских военными «чтобы избежать войны».

На письмо ответил глава Национальной полиции Фредерик Во, сообщает издание. Он отметил, что выход в отставку не освобождает экс-полицейских от обязанности сохранять сдержанносnm в публичных заявлениях. Во также подчеркнул, что правительство добилось значительного прогресса в вопросе защиты сотрудников полиции. Начальник полиции заключил, что демарш бывших полицейских будет способствовать скорее ослаблению института полиции, чем его укреплению.

В конце апреля группа отставных и действующих генералов написала письмо Макрону , в котором заявила, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных районах страны. По их мнению, в стране фактически идет расовая война.

Начальник штаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр заявил, что авторы письма будут наказаны. По законам Франции, военным запрещено высказывать мнения по политическим или религиозным вопросам.

Однако в начале мая еще одна группа действующих военных написала письмо Макрону, а также министрам, членам парламента и высшим военным чинам. В нем они раскритиковали реакцию властей на первое письмо, заявив, что к его авторам «отнеслись как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение».

Авторы второго письма также указали на угрозу гражданской войны во Франции, рост насилия и ненависти к стране.

Осенью 2020 года во Франции прошло несколько нападений исламистов. В частности, в октябре мужчина напал на преподавателя колледжа в пригороде Парижа и обезглавил его. До этого учитель показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в рамках изучения свободы слова. Также нападение произошло в соборе Нотр-Дам, при этом погибли три человека. Нападения планировались в Лионе и Авиньоне.