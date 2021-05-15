|
Макрону написали третье письмо о провале безопасности во Франции
15.05.2021 08:21 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Более 90 отставных полицейских Франции написали открытое письмо президенту Эммануэлю Макрону с требованием обратить внимание на серьезную ситуацию с безопасностью в стране, сообщает
Экс-сотрудники полиции заявили, что в стране сложилась «чрезвычайно серьезная ситуация с точки зрения безопасности и общественного спокойствия» и призвали власти это исправить. Они также настаивают на том, что во Франции должны быть «приняты меры для отвоевания страны».
Бывшие полицейские уточнили, что в некоторых местах в стране законы больше не действуют, а «агрессивные меньшинства» оспаривают власть государства.
Авторы обращения к президенту указывают на недопустимость замены полицейских военными «чтобы избежать войны».
На письмо ответил глава Национальной полиции Фредерик Во, сообщает издание. Он отметил, что выход в отставку не освобождает экс-полицейских от обязанности сохранять сдержанносnm в публичных заявлениях. Во также подчеркнул, что правительство добилось значительного прогресса в вопросе защиты сотрудников полиции. Начальник полиции заключил, что демарш бывших полицейских будет способствовать скорее ослаблению института полиции, чем его укреплению.
В конце апреля группа отставных и действующих генералов
Начальник штаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр заявил, что авторы письма будут наказаны. По законам Франции, военным запрещено высказывать мнения по политическим или религиозным вопросам.
Однако в начале мая еще одна группа действующих военных написала письмо Макрону, а также министрам, членам парламента и высшим военным чинам. В нем они раскритиковали реакцию властей на первое письмо, заявив, что к его авторам «отнеслись как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение».
Авторы второго письма также указали на угрозу гражданской войны во Франции, рост насилия и ненависти к стране.
Осенью 2020 года во Франции прошло несколько нападений исламистов. В частности, в октябре мужчина напал на преподавателя колледжа в пригороде Парижа и обезглавил его. До этого учитель показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в рамках изучения свободы слова. Также нападение произошло в соборе Нотр-Дам, при этом погибли три человека. Нападения планировались в Лионе и Авиньоне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этот раз к президенту обратились отставные полицейские, которые заявили, что необходимо принять меры для «отвоевания страны». Ранее письма Макрону об ухудшении...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)