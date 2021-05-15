Байден отменил сразу семь указов Трампа

Источник материала: Tut.by

Американский президент Джозеф Байден отменил сразу семь указов своего предшественника на этом посту — Дональда Трампа, — включая постановление, которое предполагало, что все потенциальные иммигранты в США должны были подтвердить наличие у них американской медстраховки. Это следует из приказа , обнародованного в пятницу, 14 мая, на сайте Белого дома.



Джозеф Байден. Фото: Reuters

В документе, в частности, указывается, что решение Трампа на этот счет «не отвечало интересам Соединенных Штатов». Постановление республиканца от октября 2019 года предполагало, что прибывшие в США по иммиграционной визе должны были подтвердить, что у них — достаточно средств для оплаты «разумно прогнозируемых медицинских расходов».

В числе других постановлений, действие которых было отменено — «о предотвращении цензуры в интернете» от мая 2020 года. Оно касалось ответственности онлайн-платформ за распространяемую ими информацию и, по мнению ряда аналитиков, подрывало доступ пользователей «к достоверной онлайн-информации».

Отказался от создания Национального сада американских героев

Отменен также указ «о защите американских памятников, монументов и статуй», который Дональд Трамп подписал 26 июня 2020 года на фоне протестов Black Lives Matter и уничтожения объектов, имевших отношение к колониальному прошлому.

Байден отказался и от идеи создания Национального сада американских героев со статуями «величайших американцев, которые когда-либо живших» в США.

США решили не проводить «ребрендинг» концепции внешней помощи

Кроме того, признаны были нецелесообразными постановления о «защите американцев от чрезмерной криминализации посредством реформы регулирования», «ребрендинг», касавшийся внешней помощи Вашингтона и продвижения нацвлияния, а также еще один указ — «о восстановлении памятников американским героям».

Байден начал отменять распоряжения Трампа вскоре после занятия должности главы государства. Так, в начале мая он повысил квоту приема страной беженцев в этом году с 15 тыс. до 62,5 тыс. Действовавший до этого исторически самый низкий лимит, который установила предыдущая администрация Дональда Трампа, «не отражает ценностей Америки как нации, которая приветствует и поддерживает беженцев», говорилось в заявлении главы Белого дома.