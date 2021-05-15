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В России утвердили список недружественных стран. Это не изменило мнение последних
15.05.2021 11:29 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
В перечне, который утвердило российское правительство, пока два государства: США и Чехия. Сам документ
Документ утверждает ограничения на заключение дипмиссиями данных стран трудовых договоров с физическими лицами. Так, Чехия будет иметь права нанимать в дипмиссию РФ не более 19 работников – граждан России. США – не сможет нанимать ни одного.
Тем временем в МИД Чехии заявили, что принятие российского перечня «недружественных стран» никак не повлияет на решение Праги об ограничении числа сотрудников в российском посольстве в Праге.
«В отличие от действий России, наш шаг полностью соответствует международному праву», - сообщили «Интерфаксу» в ведомстве. Там отметили, что сейчас изучают, как повлияет российское постановление на работу чешского посольства в Москве.
«Мы рассматриваем это решение Российской Федерации как еще один шаг к эскалации отношений не только с Чехией, но и с ЕС и его союзниками. Кроме того, оно полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, в особенности в части, касающейся обязательств подписавших ее сторон обеспечивать надлежащее функционирование диппредставительств и принципа недискриминации между государствами», - добавили в МИД Чехии.
В России же заявили, что список могут расширить, если антироссийская политика будет иметь продолжение. Об этом сказал первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров,
В дипмиссии США заявили, что на месяц продлевают оказание ряда постоянных консульских услуг для американских граждан, проживающих в России, включая перевыпуск паспортов, выдачу свидетельств о рождении. Ранее сообщалось, что посольство из-за сокращения дипперсонала с 15 июня ограничит эту практику.
История вопроса
Чехия ранее
После этого МИД Литвы, Латвии и Эстонии, Польши и Словакии
США же
Фото Reuters
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В перечне, который утвердило российское правительство, пока два государства: США и Чехия.
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