|
Власти Украины допустили обмен «кума Путина» Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев
15.05.2021 15:57 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти Украины допускают возможность обвиняемого в госизмене политика Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев. Об этом в эфире передача «Свобода слова» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет
В ходе передачи Данилова
При этом Данилов подчеркнул, что решение об обмене принимает президент Украины.
Медведчуку 11 мая
Виктор Медведчук считается самым влиятельным пророссийским политиком на Украине. Он возглавляет партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», также в СМИ его называют «кумом Путина». В 2019 году против Медведчука уже возбуждали дело о госизмене, однако оно не дошло до суда и было закрыто.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я думаю, что если будет такая возможность, мы охотно это сделаем», - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)