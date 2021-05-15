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Власти Украины допустили обмен «кума Путина» Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев

15.05.2021 15:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Украины допускают возможность обвиняемого в госизмене политика Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев. Об этом в эфире передача «Свобода слова» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет Meduza


Виктор Медведчук. Фото: Reuters

В ходе передачи Данилова спросили, «возможен ли обмен народного депутата Виктора Медведчука на украинских патриотов, которых удерживают в российских тюрьмах» в случае, если Медведчуку вынесут приговор. «Я думаю, что если будет такая возможность, мы охотно это сделаем», — ответил чиновник. 

При этом Данилов подчеркнул, что решение об обмене принимает президент Украины. 

Медведчуку 11 мая предъявили обвинение в госизмене — его подозревают в в покушении на хищение природных ресурсов, разглашении гостайны российским спецслужбам и антиукраинской деятельности. Вместе с ним по делу проходит его соратник Тарас Козак. Суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест

Виктор Медведчук считается самым влиятельным пророссийским политиком на Украине. Он возглавляет партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», также в СМИ его называют «кумом Путина». В 2019 году против Медведчука уже возбуждали дело о госизмене, однако оно не дошло до суда и было закрыто.

 
 
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«Я думаю, что если будет такая возможность, мы охотно это сделаем», - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
 
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