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Армия Израиля в Газе уничтожила высотку с офисом американского новостного агентства

15.05.2021 20:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Газе ракеты, выпущенные израильскими истребителями, поразили одиннадцатиэтажное здание «Аль-Джаля». В нем размещалось представительство американского новостного агентства Associated Press и офисы других медиа, сообщает ТАСС.

Армия обороны Израиля заранее предупредила находящихся внутри здания о будущей атаке и дала час на эвакуацию. В результате атаки здание было разрушено. Вот кадры, снятые очевидцем.

В агентстве Associated Press заявили, что успели эвакуировать своих сотрудников, которых внутри здания было около десяти. Также в агентстве сообщили, что связались по факту атаки с Госдепартаментом США.

— Мы шокированы и напуганы тем, что израильские военные выбрали целью и уничтожили здание, в котором располагалось бюро АР и других новостных организаций в секторе Газа, — говорится в заявлении гендиректора агентства Гэри Прюитта. — Мир будет знать меньше о том, что происходит в секторе Газа из-за того, что произошло сегодня.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter сообщила, что власти США «напрямую довели» израильской стороне, что обеспечение безопасности журналистов является «первоочередной обязанностью».

Армия обороны Израиля выпустила заявление, в котором говорится, что внутри здания находилось военное оборудование ХАМАС.

— В здании располагались офисы СМИ, которые движение ХАМАС использовало как «живой щит», — написано в заявлении израильской армии. — Террористическая организация ХАМАС намеренно размещает военные объекты в центре густонаселенных гражданских районов в секторе Газа.

По информации ТАСС, одиннадцатиэтажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, жилые апартаменты и коммерческие компании, стало четвертой по счету высоткой, разрушенной в результате израильских ударов по целям на территории прибрежного анклава.

 
 
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В агентстве Associated Press заявили, что успели эвакуировать своих сотрудников.
 
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