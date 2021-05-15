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Авиакомпании приостановили рейсы в Израиль
16.05.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Все иностранные авиакомпании приостановили рейсы в Израиль из соображений безопасности.
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Все иностранные авиакомпании приостановили рейсы в Израиль из соображений безопасности. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда ...
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