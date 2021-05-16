Израильские истребители разбомбили высотку с офисами СМИ в Газе

Здание «Аль-Джаля», в котором размещалось новостное агентство Associated Press и других СМИ, было уничтожено израильскими истребителями в субботу вечером.

Армия обороны Израиля заранее предупредила людей о том, что будет атака, и дала час на эвакуацию, сообщает ТАСС . Агентство успело эвакуировать своих сотрудников и связалось с Госдепартаментом США, сообщив ему о факте атаки.

«Мы шокированы и напуганы тем, что израильские военные выбрали целью и уничтожили здание, в котором располагалось бюро АР и других новостных организаций в секторе Газа, - говорится в заявлении гендиректора агентства Гэри Прюитта. - Мир будет знать меньше о том, что происходит в секторе Газа из-за того, что произошло сегодня».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter сообщила, что власти США «напрямую довели» израильской стороне, что обеспечение безопасности журналистов является «первоочередной обязанностью».

В свою очередь, армия обороны Израиля заявила, что внутри здания было военное оборудование ХАМАС. А офисы СМИ террористы использовали как «живой щит». Они намеренно размещают военные объекты в центре густонаселенных гражданских районов в секторе Газа.

11-этажное здание стало четвертой по счету высоткой, разрушенной ударами Израиля по целям на территории Газа. Перед этим ракеты разбомбили жилую башню «Аль-Андалус», 14-этажную «Берж-Ханади» и «Аль-Муштаха».

Ожидается ли перемирие?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удары израильской армии по радикальным палестинским группировкам в секторе Газа продлятся "столько времени, сколько потребуется" для обеспечения безопасности страны, передает Радио Свобода.

Группировка ХАМАС, ведущая ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа, заявляет, что они будут продолжены. Усилия международного сообщества по восстановлению перемирия пока не привели к успеху.

В ночь на воскресенье палестинские группировки выпустили по Израилю, включая его центральные районы, более 100 ракет. По сообщениям израильских военных, большая их часть не достигла цели.

Ранее

Конфликт между Израилем и сектором Газа длится с 10 мая. Из сектора Газа по территории Израиля, по данным армии этой страны, силами организации ХАМАС было выпущено более тысячи снарядов и ракет.

Взаимные ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - более 140.