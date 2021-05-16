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SpaceX вывел на орбиту очередную партию спутников Starlink

16.05.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

54 сателлита по традиции отправились на миссию на борту тяжелой ракеты-носителя Falcon 9. Это уже 28 вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Сегодня орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1675 космических аппаратов. Напомним, они предназначены для развертывания глобальной сети Интернет по всему миру - даже в труднодоступных точках.

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54 сателлита по традиции отправились на миссию на борту тяжелой ракеты-носителя Falcon 9. Это уже 28 вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года в...
 
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