SpaceX вывел на орбиту очередную партию спутников Starlink

Источник материала: БT

54 сателлита по традиции отправились на миссию на борту тяжелой ракеты-носителя Falcon 9. Это уже 28 вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Сегодня орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1675 космических аппаратов. Напомним, они предназначены для развертывания глобальной сети Интернет по всему миру - даже в труднодоступных точках.



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