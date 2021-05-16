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Проснувшийся в Исландии вулкан выставили на продажу

16.05.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Необычное предложение на земельном рынке! Проснувшийся в Исландии вулкан выставили на продажу. Как оказалось, земля много лет принадлежит одной исландской семье. Хозяева уже получили по меньшей мере 2 предложения о покупке. Власти Исландии не планируют приобретать вулкан и его окрестности, однако заявили о готовности выделить материальные средства, чтобы превратить место в достопримечательность. На это они готовы потратить 560 тысяч долларов. Напомним, вулкан Фаградальсфьядль неподалеку от Рейкьявика спал в течение 6 тысяч лет и пробудился в конце марта. Посмотреть на чудо природы ежедневно приезжают сотни человек.

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Необычное предложение на земельном рынке! Проснувшийся в Исландии вулкан выставили на продажу. Как оказалось, земля много лет принадлежит одной исландской семье....
 
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