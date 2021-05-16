|
Стычками с полицией закончились протесты в Лондоне
16.05.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Стычками с полицией закончилась вчерашняя акция в поддержку Палестины в Лондоне. Пострадали 9 полицейских, более 10 протестующих задержаны.
Многотысячные митинги накануне прошли по всему миру. Во Франции и Греции толпы людей разгоняли при помощи спецсредств. Закончили протестную эстафету в США. Крупнейшая акция прошла в Нью-Йорке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стычками с полицией закончилась вчерашняя акция в поддержку Палестины в Лондоне. Пострадали 9 полицейских, более 10 протестующих задержаны. Многотысячные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)