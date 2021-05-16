Стычками с полицией закончились протесты в Лондоне

Источник материала: БT

Стычками с полицией закончилась вчерашняя акция в поддержку Палестины в Лондоне. Пострадали 9 полицейских, более 10 протестующих задержаны.



Многотысячные митинги накануне прошли по всему миру. Во Франции и Греции толпы людей разгоняли при помощи спецсредств. Закончили протестную эстафету в США. Крупнейшая акция прошла в Нью-Йорке.



