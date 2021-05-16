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Палестина и Израиль сообщили о количестве погибших за неделю

16.05.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В секторе Газа убиты 149 человек, со стороны Израиля погибли 10. Активные боевые действия в регионе продолжаются с понедельника. Первым открыл огонь ХАМАС в ответ на притеснения мусульман со стороны властей Иерусалима. Армия обороны Израиля с тех пор ведет ответные обстрелы. За время эскалации в обе стороны уже выпущены тысячи ракет. Сбивать все не удается, они разрушают дома и инфраструктуру. Вот следующие кадры - момент попадания палестинского снаряда по дороге в израильском городе Нитивот.

Мировое сообщество призывает к деэскалации конфликта

Международное сообщество осудило взаимные обстрелы Израиля и Палестины. Сегодня обсудить проблему собирается Совет Безопасности ООН. К слову, заседание Совбеза трижды пришлось переносить из-за блокирования его Соединенными Штатами.


 
 
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В секторе Газа убиты 149 человек, со стороны Израиля погибли 10. Активные боевые действия в регионе продолжаются с понедельника. Первым открыл огонь ХАМАС в ответ на...
 
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