Палестина и Израиль сообщили о количестве погибших за неделю

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В секторе Газа убиты 149 человек, со стороны Израиля погибли 10. Активные боевые действия в регионе продолжаются с понедельника. Первым открыл огонь ХАМАС в ответ на притеснения мусульман со стороны властей Иерусалима. Армия обороны Израиля с тех пор ведет ответные обстрелы. За время эскалации в обе стороны уже выпущены тысячи ракет. Сбивать все не удается, они разрушают дома и инфраструктуру. Вот следующие кадры - момент попадания палестинского снаряда по дороге в израильском городе Нитивот.



Мировое сообщество призывает к деэскалации конфликта



Международное сообщество осудило взаимные обстрелы Израиля и Палестины. Сегодня обсудить проблему собирается Совет Безопасности ООН. К слову, заседание Совбеза трижды пришлось переносить из-за блокирования его Соединенными Штатами.

