|
Палестина и Израиль сообщили о количестве погибших за неделю
16.05.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В секторе Газа убиты 149 человек, со стороны Израиля погибли 10. Активные боевые действия в регионе продолжаются с понедельника. Первым открыл огонь ХАМАС в ответ на притеснения мусульман со стороны властей Иерусалима. Армия обороны Израиля с тех пор ведет ответные обстрелы. За время эскалации в обе стороны уже выпущены тысячи ракет. Сбивать все не удается, они разрушают дома и инфраструктуру. Вот следующие кадры - момент попадания палестинского снаряда по дороге в израильском городе Нитивот.
Мировое сообщество призывает к деэскалации конфликта
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)