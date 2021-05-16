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В швейцарском кантоне Граубюнден лавина накрыла троих лыжников: двое погибли
16.05.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Трагедия произошла в районе вершины Пиз Руссейн. На юго-западном склоне над альпинистами отделилась снежная плита. Образовавшиеся снежные массы протащили лыжников по крутой и каменистой местности.
Третий лыжник не пострадал.
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Трагедия произошла в районе вершины Пиз Руссейн. На юго-западном склоне над альпинистами отделилась снежная плита. Образовавшиеся снежные массы протащили...
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