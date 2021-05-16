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Министр внутренних дел ФРГ обещал жестко пресекать любые формы антисемитизма

16.05.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

"Мы не потерпим, чтобы на немецкой земле горели израильские флаги и совершались нападения на еврейские учреждения. Тот, кто распространяет антисемитскую ненависть, в полной мере ощутит всю суровость правового государства", - заявил Хорст Зеехофер.

Беспорядки в Германии развернулись на фоне кризиса в Газе: 15 мая во многих немецких городах прошли демонстрации солидарности с палестинцами. Участие в них приняли тысячи людей. В некоторых случаях протесты сопровождались уличными беспорядками.

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"Мы не потерпим, чтобы на немецкой земле горели израильские флаги и совершались нападения на еврейские учреждения. Тот, кто распространяет антисемитскую...
 
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