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Лодка с 20 пассажирами перевернулась на водохранилище Кедунг Омбо в Индонезии
16.05.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Поиски 9 человек продолжаются.
11 пассажиров удалось спасти. Глава местной поисково-спасательной службы сообщил, что на поиски пропавших направлена команда ныряльщиков.
Лодка перевернулась в тот момент, когда люди в ней делали селфи, рассказали местные власти.
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Поиски 9 человек продолжаются. 11 пассажиров удалось спасти. Глава местной поисково-спасательной службы сообщил, что на поиски пропавших направлена команда...
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