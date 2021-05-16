Источник материала: БT

Папа Римский Франциск обеспокоен вооруженными столкновениями на Святой земле и заявил, что гибель детей в них неприемлема.

"Помолимся, чтобы израильтяне и палестинцы нашли дорогу к диалогу и прощению", - сказал понтифик в воскресной проповеди на площади Святого Петра.

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