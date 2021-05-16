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Папа Римский Франциск обеспокоен вооруженными столкновениями на Святой земле
16.05.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Папа Римский Франциск обеспокоен вооруженными столкновениями на Святой земле и заявил, что гибель детей в них неприемлема.
"Помолимся, чтобы израильтяне и палестинцы нашли дорогу к диалогу и прощению", - сказал понтифик в воскресной проповеди на площади Святого Петра.
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Папа Римский Франциск обеспокоен вооруженными столкновениями на Святой земле и заявил, что гибель детей в них неприемлема. "Помолимся, чтобы израильтяне и...
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