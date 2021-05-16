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В синагоге в пригороде Иерусалима обрушилась трибуна с людьми

16.05.2021 20:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пять или шесть человек серьезно пострадали в результате обрушения трибуны в синагоге в пригороде Иерусалима в воскресенье, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя полиции Израиля Михэаля Зингермана.

«Трибуна обрушилась во время молитвы. На данный момент там нет тяжело пострадавших, есть пять или шесть пострадавших, чье состояние оценивается как средней степени тяжести, у остальных легкие повреждения», — сказал он. «Инцидент не связан с экстремальными событиями последних дней в стране», — отметил Зингерман.

Израильское государственное радио Kan сообщает, что в результате инцидента пострадали всего не менее 60 человек. По данным радиостанции, в тяжелом состоянии находятся не менее 10 пострадавших.

 
 
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