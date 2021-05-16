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В синагоге в пригороде Иерусалима обрушилась трибуна с людьми
16.05.2021 20:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пять или шесть человек серьезно пострадали в результате обрушения трибуны в синагоге в пригороде Иерусалима в воскресенье,
«Трибуна обрушилась во время молитвы. На данный момент там нет тяжело пострадавших, есть пять или шесть пострадавших, чье состояние оценивается как средней степени тяжести, у остальных легкие повреждения», — сказал он. «Инцидент не связан с экстремальными событиями последних дней в стране», — отметил Зингерман.
Израильское государственное радио Kan сообщает, что в результате инцидента пострадали всего не менее 60 человек. По данным радиостанции, в тяжелом состоянии находятся не менее 10 пострадавших.
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Серьезно пострадали 5 человек.
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