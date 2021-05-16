Источник материала: БT

В Азии бушует непогода. Мощный циклон прошелся по юго-западу Индии. Порывы ветра достигали 140 километров в час. Повреждены дома и линии электропередачи. Известно о четырех погибших. Для оказания экстренной помощи в регион бедствия направлены две с половиной тысячи спасателей.



В Китае несколько дней проливных дождей привели к наводнениям на востоке страны. В разных городах затапливало дома, социальные объекты и дороги. Спасать некоторых людей приходилось прямо из транспортных средств.





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