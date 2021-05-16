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Мощный циклон прошелся по юго-западу Индии
16.05.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Азии бушует непогода. Мощный циклон прошелся по юго-западу Индии. Порывы ветра достигали 140 километров в час. Повреждены дома и линии электропередачи. Известно о четырех погибших. Для оказания экстренной помощи в регион бедствия направлены две с половиной тысячи спасателей.
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В Азии бушует непогода. Мощный циклон прошелся по юго-западу Индии. Порывы ветра достигали 140 километров в час. Повреждены дома и линии электропередачи. Известно о ...
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