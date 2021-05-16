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Мощный циклон прошелся по юго-западу Индии

16.05.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Азии бушует непогода. Мощный циклон прошелся по юго-западу Индии. Порывы ветра достигали 140 километров в час. Повреждены дома и линии электропередачи. Известно о  четырех погибших. Для оказания экстренной помощи в регион бедствия  направлены две с половиной тысячи спасателей. 

В Китае несколько дней проливных дождей  привели к наводнениям на востоке страны. В разных городах затапливало дома, социальные объекты и дороги. Спасать некоторых людей приходилось прямо из транспортных средств.


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В Азии бушует непогода. Мощный циклон прошелся по юго-западу Индии. Порывы ветра достигали 140 километров в час. Повреждены дома и линии электропередачи. Известно о ...
 
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