Противостояние на Ближнем Востоке не утихает

Источник материала: БT

На юге Израиля снова звучат звуки воздушной тревоги. В ту сторону полетели палестинские боеголовки. А пару часов назад в Секторе Газа разбомбили два склада с оружием движения ХАМАС. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел экстренное совещание с национальным советом безопасности страны. После заседания глава правительства заявил, что Израиль некоторое время продолжит обстреливать радикалов в Секторе Газа.



Эскалация конфликта ожидаемо вышла за рамки региона. В разных точках планеты фиксируют всплески антисемитизма. В Канаде накануне палестинцы группой избили еврейского мужчину прямо на улице.



Палестинцы анонсировали очередной митинг сегодня во Франции. Чтобы этого не допустить, в центре Парижа полиция развернула дополнительные силы, в том числе водометы и иную спецтехнику. В городе закрыто 13 станций метро.



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