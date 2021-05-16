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Противостояние на Ближнем Востоке не утихает

16.05.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

На юге Израиля снова звучат звуки воздушной тревоги. В ту сторону полетели палестинские боеголовки. А пару часов назад в Секторе Газа разбомбили два склада с оружием движения ХАМАС. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел экстренное совещание с национальным советом безопасности страны. После заседания глава правительства заявил, что Израиль некоторое время продолжит обстреливать радикалов в Секторе Газа.

Эскалация конфликта ожидаемо вышла за рамки региона. В разных точках планеты фиксируют всплески антисемитизма. В Канаде накануне палестинцы  группой избили еврейского мужчину прямо на улице.

Палестинцы анонсировали очередной митинг сегодня во Франции. Чтобы этого не допустить, в центре Парижа  полиция развернула дополнительные силы, в том числе  водометы и иную спецтехнику. В городе закрыто 13 станций метро.

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На юге Израиля снова звучат звуки воздушной тревоги. В ту сторону полетели палестинские боеголовки. А пару часов назад в Секторе Газа разбомбили два склада с...
 
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