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Противостояние на Ближнем Востоке не утихает
16.05.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
На юге Израиля снова звучат звуки воздушной тревоги. В ту сторону полетели палестинские боеголовки. А пару часов назад в Секторе Газа разбомбили два склада с оружием движения ХАМАС. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел экстренное совещание с национальным советом безопасности страны. После заседания глава правительства заявил, что Израиль некоторое время продолжит обстреливать радикалов в Секторе Газа.
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На юге Израиля снова звучат звуки воздушной тревоги. В ту сторону полетели палестинские боеголовки. А пару часов назад в Секторе Газа разбомбили два склада с...
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