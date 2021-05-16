Конфликт на Ближнем Востоке - разрушенные дома, сотни убитых и раненых

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Замороженный конфликт на Ближнем Востоке вспыхнул в новой и крайне жаркой форме. Крупнейшее за последние 7 лет противостояние Израиля и Палестины занимает первые страницы мировых СМИ. По обе стороны конфликта ведутся массированные ракетные обстрелы. Разрушены дома, тысячи людей вынуждены укрываться в бункерах.



Тем временем движение ХАМАС уже исчерпало возможность наращивать военный потенциал и призвало Израиль к переговорам. Мировое сообщество надеется на заседание Совета Безопасности ООН, которое, кстати, уже трижды переносили по инициативе Соединенных Штатов.



А начиналось все с уличных противостояний. Выселение палестинской диаспоры из района Иерусалима, запрет на проведение мероприятий во время Рамадана - все это сыграло свою роль в наращивании этнического напряжения. После бунты радикальных мусульман и жесткий полицейский ответ.







О том, как развивались события после, расскажет Андрей Семченко. Тысячи выпущенных ракет, разрушенные дома и сотни загубленных жизней. Конфликт на Ближнем Востоке, который вот уже 7 лет не видал таких масштабов, снова в активной фазе. С каждым днем ситуация накалялась все больше. Конечно, изначальные цели обстрелов - военные объекты. Но когда они располагаются в гражданской зоне, без случайных жертв не обойтись.

Нас спасло только то, что мы опоздали в мечеть. Она совсем рядом с домом, в который попала ракета. В итоге погибла пожилая женщина и трое детей

Мы услышали звук мощного взрыва. Я сразу поняла, что мой сын на улице. Я нашла сына и мужа на земле. Они были все в крови. Там были и другие дети

Ночью нам сказали, что у нас есть пару минут, чтобы эвакуироваться. Мы едва успели уехать, как более 120 самолетов начали бомбить. Они разбомбили весь район, убили семью, состоящую из 20-летней пары и 4 детей. Их придавило обломками 8-этажного дома





Конфликт Израиля и Палестины насчитывает не одно десятилетие

Мысли генерального секретаря связаны с семьями жертв. Израильские силы безопасности должны проявлять максимальную сдержанность и откалибровать применение силы. Неизбирательные ракетные и минометные обстрелы израильских населенных пунктов неприемлемы. Эта нарастающая эскалация должна немедленно прекратиться. Организация Объединенных Наций работает со всеми соответствующими сторонами в целях срочной деэскалации ситуации.

В Секторе Газа убиты 149 человек, со стороны Израиля погибли 10. Как итог - разрушенные семьи, побитые судьбы. Имя всему этому одно - война.Активные боевые действия в регионе продолжаются с понедельника. Первым открыл огонь ХАМАС как ответ на притеснения мусульман со стороны властей Иерусалима. Армия обороны Израиля с тех пор ведет ответные обстрелы. А ведь эскалации можно было избежать. Еще пару недель назад, когда начинались первые волнения палестинцев из-за ограничений во время Рамадана, эксперты предупреждали: наращивание напряженности сыграет злую шутку. Однако начало недели в Иерусалиме на шутку не было похоже.Накануне Израиль нанес авиаудар по зданию в Секторе Газа, где расположены офисы международных СМИ, в том числе Al-Jazeera и Associated Press. Сотрудников предупредили заранее, они успели покинуть здание как раз вовремя.Сегодня главная опасность в том, что противостояние плавно перетекает и в другие страны. Этнический конфликт распространяется по миру не хуже любого заразного вируса. Накануне митинг в поддержку палестинцев прошел в Берлине. Спустя время на улицах немецкой столицы начались столкновения. Полиция применила перцовые баллончики и начала жестко задерживать протестующих.Похожая ситуация была во Франции, без того имеющей сложные отношения с арабским миром. Митинг палестинцев пресекли слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. По обе стороны конфликта до сих пор нет сильной центральной власти. В Израиле в очередной раз намечаются выборы. Палестинские политики в состоянии междоусобицы. Остановить открытый конфликт можно, несколько раз это получалось. Свою озабоченность выразила Организация Объединенных Наций.Но если большинство стран готово принимать реальные шаги, то некоторые опять начинают играть в геополитических интриганов. К примеру, Соединенные Штаты трижды инициировали перенос заседания Совета Безопасности ООН. Официальный Вашингтон вновь выбрал себе лишь одного выгодного союзника. О том, что каждый день простоя в мирном урегулировании стоит человеческих жизней, в Белом доме думать не привыкли. Однако без всеобщего согласия к миру прийти не получится, об этом говорят на самом высоком уровне.