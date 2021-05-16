Борьба за правду по-украински

Источник материала: БT

Официальный Киев закрывает неугодные телеканалы, преследует альтернативные партии, а теперь, похоже, "легализует" все свои шаги под лозунгом "противодействия дезинформации".



Звучит, конечно, красиво, если бы в дело не вмешался дедушка Фрейд. Торжество дня открытия профильного центра испортила очередь досадных оговорок Владимира Зеленского. Впрочем, многие уверены, что это и не оговорки вовсе. И вместо противодействия фейкам мы будем наблюдать в том числе и их продвижение. Давайте послушаем фрагмент разговора украинского лидера с журналистами.



Пару месяцев назад президент Украины рассказывал, что "каждый из нас должен научиться одной хорошей привычке: критически мыслить, отличать правду от фейков, читать дальше, чем заголовок, сомневаться, (что очень важно), проверять любую информацию и источники, искать первоисточники и сохранять голову холодной".



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