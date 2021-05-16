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Борьба за правду по-украински
16.05.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Официальный Киев закрывает неугодные телеканалы, преследует альтернативные партии, а теперь, похоже, "легализует" все свои шаги под лозунгом "противодействия дезинформации".
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Официальный Киев закрывает неугодные телеканалы, преследует альтернативные партии, а теперь, похоже, "легализует" все свои шаги под лозунгом "противодействия...
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