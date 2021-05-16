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Борьба за правду по-украински

16.05.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Официальный Киев закрывает неугодные телеканалы, преследует альтернативные партии, а теперь, похоже, "легализует" все свои шаги под лозунгом "противодействия дезинформации". 

Звучит, конечно, красиво, если бы в дело не вмешался дедушка Фрейд. Торжество дня открытия профильного центра испортила очередь досадных оговорок Владимира Зеленского. Впрочем, многие уверены, что это и не оговорки вовсе. И вместо противодействия фейкам мы будем наблюдать в том числе и их продвижение. Давайте послушаем фрагмент разговора украинского лидера с журналистами.

Пару месяцев назад президент Украины рассказывал, что "каждый из нас должен научиться одной хорошей привычке: критически мыслить, отличать правду от фейков, читать дальше, чем заголовок, сомневаться, (что очень важно), проверять любую информацию и источники, искать первоисточники и сохранять голову холодной".

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Официальный Киев закрывает неугодные телеканалы, преследует альтернативные партии, а теперь, похоже, "легализует" все свои шаги под лозунгом "противодействия...
 
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