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Германия признала вину в геноциде двух народов в Намибии
17.05.2021 07:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Германия и Намибия предварительно согласовали договор о компенсации за преступления, совершенные германскими военными в период колониальной власти в африканской стране. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщает онлайн-издание радиостанции
По данным Deutschlandfunk, Германия согласилась признать убийства представителей народов гереро и нама геноцидом. Документ, в котором закрепляется этот факт, по информации издания, был подписан в Берлине бывшим депутатом от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Рупрехтом Поленцом и бывшим дипломатом из Намибии Зедекией Нгавирю. Ожидается, что через две недели на этом соглашении официально поставят свои подписи министры иностранных дел обоих государств.
Президент ФРГ попросит прощения за геноцид в Намибии
При этом, как пишет Deutschlandfunk, была также достигнута договоренность о том, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер посетит парламент Намибии, где в торжественной обстановке официально принесет извинения за это преступление.
В качестве компенсации за него Германия выделит определенную сумму на финансирование развития регионов, где проживают оба пострадавших народа.
С 1884 по 1915 годы Намибия была германской колонией. После восстания среди народов гереро и нама германские колониальные войска в период между 1904 и 1907 годом убили несколько десятков тысяч человек. Переговоры о признании этих действий геноцидом велись между двумя странами с 2015 года. Официальные извинения за преступления колониальных войск в Намибии в Германии не были принесены до сих пор.
МИД ФРГ о переговорах с Намибией о геноциде
Ни Рупрехт Поленц, ни пресс-служба министерства иностранных дел ФРГ 16 мая не прокомментировали информацию о парафировании соответствующего договора, сославшись на конфиденциальность вопроса. Официальный представитель МИД Германии указал, однако, что «переговоры с Намибией проходят в конструктивной и доверительной атмосфере».
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Германия и Намибия предварительно согласовали договор о компенсации за преступления, совершенные германскими военными в период колониальной власти в...
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