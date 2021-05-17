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В Польше задержали обвиняемого в шпионаже на Россию
17.05.2021 13:13 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Польское агентство внутренней безопасности задержало мужчину, которого обвиняют в шпионаже в пользу России. Об этом 17 мая
«Задержанный признался в совершенных им деяниях», — говорится в сообщении.
Жарин отметил, что мужчина выполнял поставленные задачи, в том числе «предоставлял российским спецслужбам информацию и материалы в области военных и польских организаций и граждан».
Задержанному уже предъявлено обвинения в «деятельности в пользу иностранной разведки против Республики Польша» и ему грозит до десяти лет лишения свободы. Мужчину арестовали на три месяца.
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Задержанному уже предъявлено обвинения в «деятельности в пользу иностранной разведки против Республики Польша» и ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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