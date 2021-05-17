|
На испанском пляже найдена древнеримская баня
17.05.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Уникальное открытие совершили археологи из испанского Кадиса! Неподалеку от знаменитого Трафальгарского мыса обнаружили исключительной сохранности древнеримские бани. Сооружение это соединило в себе высшие достижения античных технологий: холодное и горячее водоснабжение, подогреваемые полы, мозаики, которые за два тысячелетия ничуть не потускнели. Песчаный холм с архитектурными сокровищами располагался точно под пешеходной дорожкой, по которой туристы добирались до пляжа.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уникальное открытие совершили археологи из испанского Кадиса! Неподалеку от знаменитого Трафальгарского мыса обнаружили исключительной сохранности...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)