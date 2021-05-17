На испанском пляже найдена древнеримская баня

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Уникальное открытие совершили археологи из испанского Кадиса! Неподалеку от знаменитого Трафальгарского мыса обнаружили исключительной сохранности древнеримские бани. Сооружение это соединило в себе высшие достижения античных технологий: холодное и горячее водоснабжение, подогреваемые полы, мозаики, которые за два тысячелетия ничуть не потускнели. Песчаный холм с архитектурными сокровищами располагался точно под пешеходной дорожкой, по которой туристы добирались до пляжа.





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