Обострение конфликта на Ближнем Востоке

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Уже неделю не спадает градус напряженности в зоне конфликта Израиля и Палестины. Интенсивность взаимных ракетных обстрелов не снижается. План по разрешению ситуации участникам предлагает Генеральный секретарь ООН, но, похоже, прислушиваться к нему стороны не намерены, как и вступать в переговоры. К вечеру взаимный обмен ударами вновь активизировался.



Совет безопасности ООН провел заседание, участники которого попытались предложить сторонам ближневосточного конфликта варианты пусть временного, но перемирия. Принципы, на которых оно может быть основано, сформулировал генсек ООН.



Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:

Единственный путь вперед - это возвращение к переговорам с целью создания двух государств, чтобы они жили бок о бок в мире и безопасности, взаимно признавая друг друга, при том, что Иерусалим будет столицей обоих государств в соответствии с резолюциями ООН, международным правом и предыдущими соглашениями. Чем дольше будет продолжаться нынешний цикл насилия, тем сложнее будет достичь указанной цели!План создания полноценного палестинского государства не нов: еще в 1947 году Организация Объединенных Наций приняла соответствующую резолюцию. Затем последовала череда войн Израиля с арабскими государствами региона, в результате которых идея была похоронена на десятилетия. На сегодня с необходимостью создания независимой Палестины согласно даже большинство израильских политиков, однако вопрос упирается в недоверие сторон друг другу и отсутствие гарантий безопасности со стороны арабов израильтянам и наоборот. В нынешнем обострении стороны обвиняют друг друга, а собственную вину категорически отрицают: как в любом ожесточенном противостоянии, здесь все правы и неправы одновременно.





Абдул Латиф, пресс-секретарь ХАМАС:



Израильские оккупанты первыми открыли огонь, первыми дали старт военным действиям своими агрессивными атаками в Шейх-Джаррахе, на площади в Старом городе Иерусалима, нападениями на Западном берегу и в секторе Газа. Чтобы заключить перемирие, оккупанты должны прекратить агрессию в отношении палестинского народа, и тогда ХАМАС готов вступить в диалог.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:



Мы продолжим вести полномасштабное сражение с организованным террором. Мы заставим ХАМАС дорого заплатить за их неспровоцированную агрессию! Армия обороны Израиля атаковала более полутора тысяч целей за последние 2 дня!

Выселение палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме было начато на основании вердикта израильского суда: у арабов не оказалось правоустанавливающих документов на их жилища. Проблема в том, что жилища эти расположены на землях, которые были заняты Израилем - то есть палестинцы оказались незаконными владельцами собственных домов в силу обстоятельств непреодолимой силы. Затем начались столкновения на Храмовой горе и в мечети Аль-Акса. Израильская полиция сделала далеко не все возможное, чтобы купировать обострение. В общем, многие эксперты склоняются к мнению, что в войне по внутриполитическим причинам по обе стороны фронта были заинтересованы многие. И неизбежное случилось.

Обмен ракетными ударами

К настоящему моменту палестинцы сообщают о 220 жертвах израильских ракетных атак, 58 из которых - дети. Число раненых превысило 6 тысяч человек. По израильской территории вооруженные палестинские группировки выпустили около 3 тысяч ракет: большинство было уничтожено противоракетной системой "Железный купол", однако пятая часть все-таки достигла территории еврейского государства. Известно о 10 жертвах этих обстрелов. Армия обороны Израиля интенсивно уничтожает военные цели в секторе Газа, однако пусковые установки там хранятся в подземных туннелях - с воздуха их невозможно ни обнаружить, ни уничтожить. В ходе атак с воздуха в секторе Газа пострадали десятки гражданских объектов. В субботу, например, было уничтожено 15-этажное здание, в котором располагались редакции десятков местных и зарубежных СМИ. Палестинцы называют это военным преступлением, однако официальный Тель-Авив настаивает на том, что в многоэтажке располагался разведцентр ХАМАС.



И тем не менее объяснений в этой связи потребовали от Израиля даже верные союзники-американцы. Как бы то ни было, война продолжается: только сегодня по сектору Газа были нанесены десятки ударов. В результате, в частности, вспыхнул масштабный пожар на заводе неподалеку от лагеря беженцев Джабалия. Но и ракеты ХАМАС достигают цели: сегодня взрыв прогремел в городе Ашдод, где ранены несколько человек. Пока никаких примет снижения напряженности, и ночью, по всем приметам, небо над регионом будет исчерчено пламенеющими ракетными трассами.