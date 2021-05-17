17-летняя девушка выжила в открытом море в течение трех недель на лодке с десятками мертвых мигрантов

Источник материала: Tut.by

Молодая мигрантка сумела выжить в океане на лодке без еды и воды в течение 22 дней. Об этой истории рассказало BBC.



Та самая лодка с телами погибших. Фото: Reuters

Аиша, 17-летняя девушка из Кот-д'Ивуара, сумела выжить, проведя три недели на лодке посреди океана без еды и воды. Она уехала из родного города в ноябре и отправилась в Мавританию, где села на лодку, которая должна была доставить ее на Канары — лишь ее старшая сестра знала о планах девушки совершить это опасное путешествие. Вскоре после отплытия все пошло не по плану. Сама Аиша рассказала, что вода и пища закончились у пассажиров судна уже через два дня, а еще через четыре дня подошли к концу запасы топлива.

— Там были люди, которые не могли встать и которые кричали от жажды: «Пожалуйста, мне нужна вода! Кто-нибудь может дать мне воды?». Мы набирали морскую воду в ботинок, чтобы дать им попить. […] Сначала, когда кто-то умирал, мы молились. В конце уже больше не было молитв. У нас не было сил выбросить тела в море, — рассказала девушка.

Из-за ветра и течения лодка оказалась далеко от основных морских транспортных путей. В итоге среди 59 пассажиров судна выжили только трое, в их числе и Аиша. Ее, как и других оставшихся в живых, спасли испанские военные летчики, которые обнаружили лодку. Аиша провела 10 дней в больнице, где занимались ее восстановлением, и теперь чувствует себя хорошо.

Как ранее сообщало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, лодку обнаружили 27 апреля ближе к полудню. Она находилась примерно в 500 километрах к югу от самого западного из островов Канарского архипелага — Иерро. Вертолет испанских ВВС эвакуировал выживших, страдавших от обезвоживания, и доставил в госпиталь на острове Тенерифе. На борту злополучной лодки также находились тела 24 человек.

Всего же с начала года на пути к берегам Испании погибло около 200 мигрантов, около 90% из них направлялись к Канарским островам, до которых от африканского побережья всего около 130 километров — среди них было как минимум восемь детей и шесть женщин. С января на Канары сумели попасть более 4,3 тысячи беженцев.