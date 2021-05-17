|
17-летняя девушка выжила в открытом море в течение трех недель на лодке с десятками мертвых мигрантов
18.05.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Молодая мигрантка сумела выжить в океане на лодке без еды и воды в течение 22 дней. Об этой истории
Аиша, 17-летняя девушка из Кот-д'Ивуара, сумела выжить, проведя три недели на лодке посреди океана без еды и воды. Она уехала из родного города в ноябре и отправилась в Мавританию, где села на лодку, которая должна была доставить ее на Канары — лишь ее старшая сестра знала о планах девушки совершить это опасное путешествие. Вскоре после отплытия все пошло не по плану. Сама Аиша рассказала, что вода и пища закончились у пассажиров судна уже через два дня, а еще через четыре дня подошли к концу запасы топлива.
— Там были люди, которые не могли встать и которые кричали от жажды: «Пожалуйста, мне нужна вода! Кто-нибудь может дать мне воды?». Мы набирали морскую воду в ботинок, чтобы дать им попить. […] Сначала, когда кто-то умирал, мы молились. В конце уже больше не было молитв. У нас не было сил выбросить тела в море, — рассказала девушка.
Из-за ветра и течения лодка оказалась далеко от основных морских транспортных путей. В итоге среди 59 пассажиров судна выжили только трое, в их числе и Аиша. Ее, как и других оставшихся в живых, спасли испанские военные летчики, которые обнаружили лодку. Аиша провела 10 дней в больнице, где занимались ее восстановлением, и теперь чувствует себя хорошо.
Как ранее
Всего же с начала года на пути к берегам Испании погибло около 200 мигрантов, около 90% из них направлялись к Канарским островам, до которых от африканского побережья всего около 130 километров — среди них было как минимум восемь детей и шесть женщин. С января на Канары сумели попасть более 4,3 тысячи беженцев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17-летняя девушка выжила в открытом море в течение трех недель на лодке с десятками мертвых мигрантов
Выживших спасли испанские военные летчики, которые заметили дрейфующее в Атлантическом океане судно.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)