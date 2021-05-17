ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

17-летняя девушка выжила в открытом море в течение трех недель на лодке с десятками мертвых мигрантов

18.05.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Молодая мигрантка сумела выжить в океане на лодке без еды и воды в течение 22 дней. Об этой истории рассказало BBC.


Та самая лодка с телами погибших. Фото: Reuters

Аиша, 17-летняя девушка из Кот-д'Ивуара, сумела выжить, проведя три недели на лодке посреди океана без еды и воды. Она уехала из родного города в ноябре и отправилась в Мавританию, где села на лодку, которая должна была доставить ее на Канары — лишь ее старшая сестра знала о планах девушки совершить это опасное путешествие. Вскоре после отплытия все пошло не по плану. Сама Аиша рассказала, что вода и пища закончились у пассажиров судна уже через два дня, а еще через четыре дня подошли к концу запасы топлива.

— Там были люди, которые не могли встать и которые кричали от жажды: «Пожалуйста, мне нужна вода! Кто-нибудь может дать мне воды?». Мы набирали морскую воду в ботинок, чтобы дать им попить. […] Сначала, когда кто-то умирал, мы молились. В конце уже больше не было молитв. У нас не было сил выбросить тела в море, — рассказала девушка.

Из-за ветра и течения лодка оказалась далеко от основных морских транспортных путей. В итоге среди 59 пассажиров судна выжили только трое, в их числе и Аиша. Ее, как и других оставшихся в живых, спасли испанские военные летчики, которые обнаружили лодку. Аиша провела 10 дней в больнице, где занимались ее восстановлением, и теперь чувствует себя хорошо.

Как ранее сообщало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, лодку обнаружили 27 апреля ближе к полудню. Она находилась примерно в 500 километрах к югу от самого западного из островов Канарского архипелага — Иерро. Вертолет испанских ВВС эвакуировал выживших, страдавших от обезвоживания, и доставил в госпиталь на острове Тенерифе. На борту злополучной лодки также находились тела 24 человек.

Всего же с начала года на пути к берегам Испании погибло около 200 мигрантов, около 90% из них направлялись к Канарским островам, до которых от африканского побережья всего около 130 километров — среди них было как минимум восемь детей и шесть женщин. С января на Канары сумели попасть более 4,3 тысячи беженцев.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выживших спасли испанские военные летчики, которые заметили дрейфующее в Атлантическом океане судно.
 
Новости дня
Новости в мире
 
В ВОЗ рассказали, как на человека влияют переработки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by