В ВОЗ рассказали, как на человека влияют переработки

Источник материала: Tut.by

Продолжительный рабочий день значительно увеличивает вероятность преждевременной смерти от болезней сердца и инсульта. К таким выводам пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации труда (МОТ), которые провели совместное исследование .



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По данным масштабного совместного исследования ВОЗ и МОТ, 398 тысяч человек по всему миру умерли в 2016 году от инсульта или ишемической болезни сердца, вызванных продолжительной рабочей неделей — как минимум 55 часов. Доля тех, кто умер от болезни сердца и инсульта из-за переработок за период с 2000 по 2016 год, увеличилась на 42% и 19% соответственно.

Данные были собраны на основе 37 исследований ишемической болезни сердца у 768 тысяч человек и 33 исследований инсульта у 839 тысяч человек. При составлении научного труда также были использованы данные более 2300 опросов в 154 странах в период с 1970 по 2018 годы.

От преждевременной смерти из-за слишком высокой рабочей нагрузки страдают в основном мужчины — больше двух третей таких смертей приходятся на сильный пол. Географически проблема более ярко выражена в регионах на западном побережье Тихого океана и в Юго-Восточной Азии и в основном касается работников среднего возраста: большая часть умерших были в возрасте от 60 до 79 лет, но в промежутке от 45 до 74 лет эти люди работали 55 часов в неделю или больше.

Исследование также пришло к выводу, что работа дольше 55 часов в неделю ведет к на 35% более высокому риску сердечного приступа и на 17% увеличивает опасность летального исхода от ишемической болезни сердца.

При этом количество трудоголиков в мире увеличивается и сейчас достигает уже 9% от всего населения планеты. Отмечается, что из-за пандемии COVID-19 и тенденции переводить значительное число работников на «удаленку», у них стирается грань между работой и домом, что ведет к увеличению нагрузок.

— Рабочий день в 55 или больше часов в неделю представляет серьезную опасность для здоровья. Пришло время всем правительствам, работодателям и работникам осознать тот факт, что продолжительный рабочий день приводит к преждевременной смерти, — считает Мария Нейра, директор Департамента по окружающей среде, климатическим изменениям и общественному здоровью ВОЗ.