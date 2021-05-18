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В Украине полицейские избили парня из-за отсутствия маски

18.05.2021 10:33 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Абсурдные кадры приходят из Украины. На автовокзале в Днепре полицейские избили молодого человека за отсутствие на нем медицинской маски. По сообщениям местных СМИ, парень проходил практику на терминалах самообслуживания. Защитную повязку не надел из-за приступа астмы. Правоохранители разбираться не стали. Пострадавшего госпитализировали в больницу с сотрясением мозга.


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Абсурдные кадры приходят из Украины. На автовокзале в Днепре полицейские избили молодого человека за отсутствие на нем медицинской маски. По сообщениям местных...
 
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