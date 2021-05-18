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Во Львове объявили тендер на снос памятника советским воинам

18.05.2021 16:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Тендер на снос памятника героям Великой Отечественной объявили власти Львова. Речь идет о монументе боевой славы Матери-Родины и солдата. Он посвящен советским воинам - победителям нацизма. Из бюджета города на это выделят 131 тысячу гривен, а на снос барельефов - еще 100 тысяч. 

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Тендер на снос памятника героям Великой Отечественной объявили власти Львова. Речь идет о монументе боевой славы Матери-Родины и солдата. Он посвящен советским...
 
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