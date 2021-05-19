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Против компании Трампа начато уголовное дело
19.05.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Генеральная прокуратура Нью-Йорка сообщила о начале уголовного расследования в отношении компании Дональда Трампа. Еще в прошлом году были затребованы финансовые документы Trump Organization за последние 8 лет. Напомним, налоговые декларации экс-президента стали предметом интриг в ходе предвыборной кампании 2016 года.
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Генеральная прокуратура Нью-Йорка сообщила о начале уголовного расследования в отношении компании Дональда Трампа. Еще в прошлом году были затребованы...
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