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Против компании Трампа начато уголовное дело

19.05.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Генеральная прокуратура Нью-Йорка сообщила о начале уголовного расследования в отношении компании Дональда Трампа. Еще в прошлом году были затребованы финансовые документы Trump Organization за последние 8 лет. Напомним, налоговые декларации экс-президента стали предметом интриг в ходе предвыборной кампании 2016 года. 


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Генеральная прокуратура Нью-Йорка сообщила о начале уголовного расследования в отношении компании Дональда Трампа. Еще в прошлом году были затребованы...
 
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