Палестино-израильский конфликт: бои в воздухе и на земле продолжаются девятый день

Источник материала: БT

Завершился девятый день обострения палестино-израильского конфликта. Стороны продолжили обмениваться воздушными ударами. Израильская армия сообщает, что с начала конфликта по их территории было выпущено более трех с половиной тысяч ракет. Ожесточенные столкновения не прекращаются и на земле. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщает, что во время стычек на Западном берегу пострадали около полутора тысяч человек.

Тем временем практически все страны - члены Евросоюза одобрили заявление с призывом к немедленному прекращению огня между Израилем и ХАМАС и призвали соблюдать международное право.





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