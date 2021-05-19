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Палестино-израильский конфликт: бои в воздухе и на земле продолжаются девятый день
19.05.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Завершился девятый день обострения палестино-израильского конфликта. Стороны продолжили обмениваться воздушными ударами. Израильская армия сообщает, что с начала конфликта по их территории было выпущено более трех с половиной тысяч ракет. Ожесточенные столкновения не прекращаются и на земле. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщает, что во время стычек на Западном берегу пострадали около полутора тысяч человек.
Тем временем практически все страны - члены Евросоюза одобрили заявление с призывом к немедленному прекращению огня между Израилем и ХАМАС и призвали соблюдать международное право.
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Завершился девятый день обострения палестино-израильского конфликта. Стороны продолжили обмениваться воздушными ударами. Израильская армия сообщает, что с...
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