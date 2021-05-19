ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Палестино-израильский конфликт: бои в воздухе и на земле продолжаются девятый день

19.05.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Завершился девятый день обострения палестино-израильского конфликта. Стороны продолжили обмениваться воздушными ударами. Израильская армия сообщает, что с начала конфликта по их территории было выпущено более трех с половиной тысяч ракет. Ожесточенные столкновения не прекращаются и на земле. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщает, что во время стычек на Западном берегу пострадали около полутора тысяч человек.

Тем временем практически все страны - члены Евросоюза одобрили заявление с призывом к немедленному прекращению огня между Израилем и ХАМАС и призвали соблюдать международное право.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершился девятый день обострения палестино-израильского конфликта. Стороны продолжили обмениваться воздушными ударами. Израильская армия сообщает, что с...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Шатающийся небоскреб напугал жителей Шэньчжэня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by