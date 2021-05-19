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Шатающийся небоскреб напугал жителей Шэньчжэня
19.05.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Жутковатые кадры пришли из Поднебесной. В городе Шэньчжэнь неожиданно начал раскачиваться 73-этажный небоскреб! Перепуганные люди бросились из здания. Прибывшие на место инженеры не нашли трещин в здании. Возможной причиной ЧП могла стать сейсмическая активность.
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Жутковатые кадры пришли из Поднебесной. В городе Шэньчжэнь неожиданно начал раскачиваться 73-этажный небоскреб! Перепуганные люди бросились из здания. Прибывшие...
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