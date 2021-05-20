Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Солдаты НАТО подрались с местными жителями в Эстонии В Сети появилось видео, на котором британские солдаты НАТО вступили в схватку с простыми жителями в Эстонии. Инцидент произошел в городе Тапа. Там базируется...

В Сети появилось видео, на котором британские солдаты НАТО вступили в схватку с простыми жителями в Эстонии. Инцидент произошел в городе Тапа. Там базируется международный батальон НАТО. Конфликт произошел после того, как солдаты стали оказывать знаки внимания девушкам в местном кафе.К приезду военной полиции ситуация успокоилась, стороны конфликта отказались от претензий друг к другу. К слову, это далеко не первый случай: подобное происходило и в Литве. Жители Прибалтики жалуются, что солдаты НАТО ведут себя как хозяева.