ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Солдаты НАТО подрались с местными жителями в Эстонии

20.05.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Сети появилось видео, на котором британские солдаты НАТО вступили в схватку с простыми жителями в Эстонии. Инцидент произошел в городе Тапа. Там базируется международный батальон НАТО. Конфликт произошел после того, как солдаты стали оказывать знаки внимания девушкам в местном кафе.

К приезду военной полиции ситуация успокоилась, стороны конфликта отказались от претензий друг к другу. К слову, это далеко не первый случай: подобное происходило и в Литве. Жители Прибалтики жалуются, что солдаты НАТО ведут себя как хозяева.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сети появилось видео, на котором британские солдаты НАТО вступили в схватку с простыми жителями в Эстонии. Инцидент произошел в городе Тапа. Там базируется...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В рядах ХАМАС заговорили о соглашении по перемирию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by