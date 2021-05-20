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В рядах ХАМАС заговорили о соглашении по перемирию

20.05.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Соглашение о перемирии между Израилем и боевиками в секторе Газа может быть достигнуто в течение 1-2 дней. Об этом заявил высокопоставленный представитель палестинского движения ХАМАС в интервью ливанскому телеканалу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что полон решимости продолжать операцию против боевиков, пока не будут восстановлены спокойствие и безопасность израильских граждан. А пока конфликт на Ближнем Востоке продолжается. ХАМАС заявил о ракетных ударах по израильским авиабазам. В свою очередь Армия обороны Израиля заявила об уничтожении пусковых установок и объектов ПВО палестинцев.

Тем временем в мире продолжаются столкновения сторонников Израиля и Палестины, в Лос-Анджелесе арабы напали на еврея.


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Соглашение о перемирии между Израилем и боевиками в секторе Газа может быть достигнуто в течение 1-2 дней. Об этом заявил высокопоставленный представитель...
 
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