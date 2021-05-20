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Палестино-израильский конфликт: будет ли перемирие?

20.05.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Внимание всего мира приковано к развитию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Напряженность сохраняется на всех фронтах - военном и дипломатическом.

Эти сутки ХАМАС и Израиль начали с новых ракетных атак.

Армией обороны Израиля были разрушены здания с офисами группировки ХАМАС, поражено несколько многоствольных пусковых ракетных установок и комплексов ПВО. Обстрелу подвергся коммерческий район Газы.

Палестинские радикальные группировки и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Они вспыхнули из-за решения израильского суда об изъятии домов у проживающих там арабских семей. По последним данным, с начала обострения конфликта с палестинской стороны погибли более 230 человек, с израильской - не менее 12-ти.

Палестино-израильский конфликт: будет ли перемирие?

Кабинет безопасности Израиля в эти минуты проводит заседание по рассмотрению вопроса об одностороннем прекращении огня в противостоянии с боевиками из сектора Газа.

А в Нью-Йорке пути деэскалации ситуации на границе Израиля и Палестины обсуждали на Генеральной Ассамблее ООН.

Рияд аль-Малики, глава МИД Палестины: Каждая страна несет ответственность за обеспечение мира, справедливости и свободы. Израиль нужно привлечь к ответственности, а не снабжать его оружием. Вы обязаны содействовать обеспечению защиты жертв, а не иммунитета военных преступников. Мир не должен просто наблюдать, сложа руки, вы должны остановить эти преступления.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: Даже хирургическую операцию нельзя провести без повреждения тканей. А что уж тогда говорить об операции военной? Критиковать Израиль за это - абсурдно. Вы говорите, что мы не вправе защищать себя? Но мы имеем дело с преступниками, совершающими двойные преступления - они прикрываются гражданскими лицами и обстреливают гражданских лиц. И просто критиковать их - это, по сути, поощрять терроризм.Тем не менее по сообщениям Al Jazeera, сегодня Израиль уведомил египетского посредника о намерении прекратить операцию в Газе.

Палестино-израильский конфликт: будет ли перемирие?

Каир ожидает, что режим прекращения огня может вступить в силу сегодня в полночь или в пятницу утром. Кроме того, как ранее передавал телеканал Al Arabiya, замглавы Политбюро палестинского движения ХАМАС за рубежом Муса Абу Марзук также выразил надежду, что перемирие в секторе Газа может начаться в течение одного-двух дней.


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Внимание всего мира приковано к развитию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Напряженность сохраняется на всех фронтах - военном и дипломатическом. ...
 
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