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США требуют освобождения Протасевича и срочного созыва ИКАО

24.05.2021 10:07 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

США выступают за созыв скорейшего заседания Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для рассмотрения инцидента с принудительного изменения направления полета и посадкой самолета авиакомпании Ryanair между двумя странами ЕС.

Об этот заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 24 мая.

«США решительно осуждают принудительное изменение направление полета между двумя странами ЕС, а также арест журналиста Романа Протасевича в Минске. Мы требуем немедленного его освобождения. Этот шокирующий акт режима поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, включая граждан США», – цитирует госсекретаря США ТАСС.

По словам Блинкена, США тесно сотрудничают с Евросоюзом, властями других стран. «Учитывая свидетельства того, что посадка самолета была вызвана ложными основаниями, мы поддерживаем созыв скорейшего заседания Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для рассмотрения данных событий», - заявил представитель США.

Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.

Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

В МИД Литвы, Польши и Франции вызвали временных поверенных и послов Беларуси в связи с инцидентом, произошедшим в небе над Беларусью днем 23 мая. Европейские политики намерены обсудить произошедшее на заседании Европейского совета уже 24 мая, многие из них настроены решительно и призывают к срочному введению санкций и проведению международного расследования инцидента.

Произошедшее называют не иначе, как «государственным угоном самолета» и «беспрецедентным актом международного терроризма».
 
Тем свременем на госканале ОНТ показали записи переговоров с экипажем Ryanair. Диспетчер спрашивает борт Ryanair: «Эта рекомендация приземлиться в Минске — откуда она к вам поступила? Она пришла от авиакомпании, от аэропорта отправки или аэропорта прибытия?».
 
Экипаж самолета отвечает, что рекомендация приземлиться в Минске принадлежит ему.  В ОНТ считают, что данные записи являются подтверждением того, что решение приземлиться экипаж рейса принял самостоятельно.

 
Теги: Минск
 
 
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США выступают за созыв скорейшего заседания Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для рассмотрения инцидента с принудительного изменения...
 
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