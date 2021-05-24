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США требуют освобождения Протасевича и срочного созыва ИКАО
24.05.2021 10:07 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
США выступают за созыв скорейшего заседания Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для рассмотрения инцидента с принудительного изменения направления полета и посадкой самолета авиакомпании Ryanair между двумя странами ЕС.
Об этот заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 24 мая.
«США решительно осуждают принудительное изменение направление полета между двумя странами ЕС, а также арест журналиста Романа Протасевича в Минске. Мы требуем немедленного его освобождения. Этот шокирующий акт режима поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, включая граждан США», – цитирует госсекретаря США
По словам Блинкена, США тесно сотрудничают с Евросоюзом, властями других стран. «Учитывая свидетельства того, что посадка самолета была вызвана ложными основаниями, мы поддерживаем созыв скорейшего заседания Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для рассмотрения данных событий», - заявил представитель США.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.
Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он
В МИД Литвы, Польши и Франции
Произошедшее называют не иначе, как «государственным угоном самолета» и «беспрецедентным актом международного терроризма».
Тем свременем на госканале ОНТ
Экипаж самолета отвечает, что рекомендация приземлиться в Минске принадлежит ему. В ОНТ считают, что данные записи являются подтверждением того, что решение приземлиться экипаж рейса принял самостоятельно.
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США выступают за созыв скорейшего заседания Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для рассмотрения инцидента с принудительного изменения...
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