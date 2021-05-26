Колумбийские митингующие подожгли здание Дворца правосудия в городе Тулуа

Источник материала: БT

Здание Дворца правосудия в городе Тулуа подожгли колумбийские митингующие. При этом группа участников протестных акций препятствовала проезду пожарных машин к месту происшествия. На кадры очевидцев попало пылающее здание и радостные возгласы людей.

В результате пожара пострадавших не было. Напомним, протесты, переходящие в столкновения, продолжаются в Колумбии с конца апреля. За это время в ходе беспорядков пострадали тысячи человек. Недовольство людей вызвала налоговая реформа.





Читайте также:



