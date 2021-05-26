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Эстония упразднила единственный военный оркестр в стране
26.05.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Под сокращение госрасходов в Эстонии попал единственный военный оркестр в стране. Это предусмотрено в новой стратегии госбюджета. Весь государственный сектор должен экономить ресурсы, в том числе и силы обороны, говорится в заявлении Министерства обороны. Также в течение этого года в различных подразделениях военного ведомства будет сокращено 200 должностей из 5 тысяч существующих. Это в основном финансисты, юристы и кадровики.
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Под сокращение госрасходов в Эстонии попал единственный военный оркестр в стране. Это предусмотрено в новой стратегии госбюджета. Весь государственный сектор...
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