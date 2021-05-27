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Рейс из Парижа в Москву вновь отменили
27.05.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Второй случай отмены вылета из Парижа в Москву за сутки. По сообщениям парижского аэропорта Руасси, рейс Air France отменили и сегодня. Информацию подтверждает онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево. Напомним, аналогичный рейс сняли в среду. Российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Беларуси. Самолет не смог вылететь по техническим причинам - так объяснила ситуацию авиакомпания Air France.
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Второй случай отмены вылета из Парижа в Москву за сутки. По сообщениям парижского аэропорта Руасси, рейс Air France отменили и сегодня. Информацию подтверждает...
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