Рейс из Парижа в Москву вновь отменили

Источник материала: БT

Второй случай отмены вылета из Парижа в Москву за сутки. По сообщениям парижского аэропорта Руасси, рейс Air France отменили и сегодня. Информацию подтверждает онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево. Напомним, аналогичный рейс сняли в среду. Российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Беларуси. Самолет не смог вылететь по техническим причинам - так объяснила ситуацию авиакомпания Air France.





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