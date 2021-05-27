В AstraZeneca сравнили данные о смертях после прививок Pfizer

Источник материала: БT

AstraZeneca решила реабилитироваться в глазах потребителей. Шведско-британская фармацевтическая компания сравнила количество летальных случаев после вакцинации своим препаратом и вакциной Pfizer. Результат оказался шокирующим: в 6-ти европейских странах число смертельных тромбозов после введения Pfizer значительно больше. Так, во Франции зарегистрировано примерно 45 смертей на миллион доз вакцины Pfizer и почти 18 от AstraZeneca. В Германии - 30 и 6 соответственно. Пока AstraZeneca мерялась количеством летальных исходов с Pfizer, ученые из Германии установили связь препарата шведско-британской компании с тромбами.





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