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В AstraZeneca сравнили данные о смертях после прививок Pfizer

27.05.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

AstraZeneca решила реабилитироваться в глазах потребителей. Шведско-британская фармацевтическая компания сравнила количество летальных случаев после вакцинации своим препаратом и вакциной Pfizer. Результат оказался шокирующим: в 6-ти европейских странах число смертельных тромбозов после введения Pfizer значительно больше. Так, во Франции зарегистрировано примерно 45 смертей на миллион доз вакцины Pfizer и почти 18 от AstraZeneca. В Германии - 30 и 6  соответственно. Пока AstraZeneca мерялась количеством летальных исходов с Pfizer, ученые из Германии установили связь препарата шведско-британской компании с тромбами.


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AstraZeneca решила реабилитироваться в глазах потребителей. Шведско-британская фармацевтическая компания сравнила количество летальных случаев после вакцинации...
 
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