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Вандализм по-литовски: в Вильнюсе посольство Беларуси забросали бутылками с краской

27.05.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

После надругательства над государственными символами нашей страны в Литве сегодня под огонь попало посольство Беларуси в Вильнюсе. Здание забросали бутылками с краской. Об этом сообщают новостные агентства "Спутник" и РИА Новости. Правоохранительные органы получили сообщение о том, что на территории белорусского диппредставительства обнаружены две стеклянные бутылки с краской. Одна из них разбита. На пробках бутылок прикреплены красно-белые ленты. Напомним, на днях мэрия Вильно вывесила у здания городского самоуправления БЧБ-полотнище. 


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Теги: Минск
 
 
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После надругательства над государственными символами нашей страны в Литве сегодня под огонь попало посольство Беларуси в Вильнюсе. Здание забросали бутылками с...
 
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